İordaniya futbol assosiasiyasının rəhbəri FİFA-nı şantajda günahlandırıb

İordaniya Futbol Assosiasiyasının prezidenti Əli bin Əl-Hüseyn FİFA-nı şantajda günahlandırıb.
İdman.Biz bildirir ki, Canni İnfantinonun başçılıq etdiyi qurum növbəti ittihamla üzləşib.
"FIFA ilə bağlı kifayət qədər problem var. Gəlin bəzilərini milli futbol federasiyası, xüsusən də Dünya Kubokunda ilk dəfə iştirak edən İordaniya federasiyası baxımından izah etməklə başlayım.
Biz kiçik bir ölkəyik, federasiyamızın minimal büdcəsi var və biz böyük maneələri dəf etməli olduq. Birincisi, azarkeşlərimizi ABŞ-a çatdırmaq: biletləri olsa da, hamıya viza verilmədi - bildiyimiz kimi, bu biletlər də həddindən artıq baha satılırdı.
İkincisi, ABŞ hökuməti FIFA vasitəsilə bizdən iştirak üçün vergi alır. Bu pul oyunçulara və işçilərə getməlidir. Bu, Kanada və Meksikada oynayan və orada yaşayanların başına gəlmədi. Amma biz ABŞ-da qaldıq və indi iştirakımızla bağlı bu böyük vergi ödənişləri ilə üzləşirik.
Üçüncüsü, dekabr ayından bəri oyunçularımızın FIFA turniri olan Qətərdə keçiriləcək Ərəb Millətləri Kuboku üçün mükafat pulunu gözləyirik. Komandamızın finala çıxmaq üçün almalı olduğu pul hələ də ödənilməyib, FIFA isə ehtiyatda neçə milyard olduğunu öyünür.
Aydındır ki, problem əslində rəhbərlikdədir. Çoxları üçün... aylar ərzində FİFA bu və ya digər məsələlərdə bizə kömək etməkdən imtina etdi - ta ki Dünya Kuboku zamanı İnfantinoya dəstək olmağın federasiyamıza əhəmiyyətli dərəcədə kömək edəcəyi barədə şifahi məlumatlandırılana qədər.
İordaniyada biz etik dəyərləri qorumaqla fəxr edirik. Əvvəllər onu dəstəkləmirdik və indi də dəstəkləməyəcəyik. Amma bütün bu vəziyyət şantajla eynidir və biz buna təslim olmaqdan imtina edirik", - deyə İordaniya kralı Hüseynin üçüncü oğlu Əli bin Əl Hüseyn yazıb.