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UEFA avrokubokların əsas mərhələlərində sarı vərəqələrin limitini artırıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Avqust 2026 01:07
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UEFA avrokubokların əsas mərhələlərində sarı vərəqələrin limitini artırıb

UEFA avrokubok yarışlarında diskvalifikasiyaya qədər sarı vərəqələrin limitini artırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 2026/27 mövsümündən etibarən Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqasının birləşmiş mərhələlərində oyunçular və rəsmi şəxslər üçün qovulma ilə nəticələnməyən xəbərdarlıq limiti üçdən dördə qaldırılıb. Bu addım, 2024/25 mövsümündə avrokubok yarış formatında dəyişiklikdən sonra əsas mərhələdəki oyunların sayının altıdan səkkizə qədər artması ilə əlaqədardır.

Konfrans Liqasındakı oyunların sayı dəyişməz qalsa da, qış transfer pəncərəsi zamanı müxtəlif Avropa yarışlarında iştirak edən klublar arasında oyunçu transferlərinin mümkünlüyü səbəbindən yeni qaydalar bu yarışa da şamil ediləcək.

Kartların daha çox olması səbəbindən ikinci diskvalifikasiya hər sonrakı cüt nömrəli sarı vərəqədən sonra baş verəcək - altıncı, səkkizinci və s.

İdman.Biz
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