“Bodo-Qlimt” səfər matçında məğlubiyyətdən yaxa qurtarıb

Belçikanın "Union FC" klubu ilə Norveçin "Bodo-Qlimt" komandası arasında keçirilən 2026/27 mövsümünün UEFA Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsinin ilk oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun 3:3 hesabı ilə bitib. Oyun Belçikanın Brüssel şəhərindəki "Stade Joseph Marien" stadionunda baş tutub.
Patrik Berq 20-ci dəqiqədə hesabı açaraq Norveç klubuna üstünlük qazandırıb. Raul Floruç 25-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. Ole Didrik Blomberq 29-cu dəqiqədə qonaqların penaltisini dəqiq yerinə yetirib. Floruç 45+5-ci dəqiqədə ikinci qolunu vurub. David Promise 88-ci dəqiqədə Belçika komandasına üstünlük qazandırıb, Odin Börtuft isə 90+1-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib.
Bu komandalar arasında cavab oyunu avqustun 11-də Norveçdə keçiriləcək.