5 Avqust 2026
AZ

“Bodo-Qlimt” səfər matçında məğlubiyyətdən yaxa qurtarıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Avqust 2026 01:12
132
“Bodo-Qlimt” səfər matçında məğlubiyyətdən yaxa qurtarıb

Belçikanın "Union FC" klubu ilə Norveçin "Bodo-Qlimt" komandası arasında keçirilən 2026/27 mövsümünün UEFA Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsinin ilk oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun 3:3 hesabı ilə bitib. Oyun Belçikanın Brüssel şəhərindəki "Stade Joseph Marien" stadionunda baş tutub.

Patrik Berq 20-ci dəqiqədə hesabı açaraq Norveç klubuna üstünlük qazandırıb. Raul Floruç 25-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. Ole Didrik Blomberq 29-cu dəqiqədə qonaqların penaltisini dəqiq yerinə yetirib. Floruç 45+5-ci dəqiqədə ikinci qolunu vurub. David Promise 88-ci dəqiqədə Belçika komandasına üstünlük qazandırıb, Odin Börtuft isə 90+1-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib.

Bu komandalar arasında cavab oyunu avqustun 11-də Norveçdə keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Deko Xulian Alvares üçün Madridə gəlib
02:07
Dünya futbolu

Deko Xulian Alvares üçün Madridə gəlib - VİDEO

Transfermarkt-da Xulian Alvaresi 120 milyon avro olaraq qiymətləndirirlər
“Beşiktaş” Kislyaka görə CSKA-ya 20 milyon avro təklif edib
01:47
Dünya futbolu

“Beşiktaş” Kislyaka görə CSKA-ya 20 milyon avro təklif edib

Matvey Kislyak 2024-cü ildən CSKA-nın əsas komandasında oynayır
“Real Madrid” Vinisiusu 150 milyon avroya satmağa hazırdır
01:28
Dünya futbolu

“Real Madrid” Vinisiusu 150 milyon avroya satmağa hazırdır

“Real Madrid”də baş skaut Huni Kalafat Vinisius ilə yeni müqavilə imzalamağı müdafiə edir
UEFA avrokubokların əsas mərhələlərində sarı vərəqələrin limitini artırıb
01:07
Dünya futbolu

UEFA avrokubokların əsas mərhələlərində sarı vərəqələrin limitini artırıb

Bu addım əsas mərhələdəki oyunların sayının altıdan səkkizə qədər artması ilə əlaqədardır
ÇL: “Sparta Praqa” doğma meydanda “Lion”dan üstün olub
01:02
Dünya futbolu

ÇL: “Sparta Praqa” doğma meydanda “Lion”dan üstün olub

Bu komandaların cavab oyunu 11 avqustda Fransada keçiriləcək
“Trabzonspor” Məhəmməd Salahın transferi ilə bağlı rəsmi açıqlama yayıb
00:56
Dünya futbolu

“Trabzonspor” Məhəmməd Salahın transferi ilə bağlı rəsmi açıqlama yayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Məhəmməd Salah 2017-ci ildən 2026-cı ilə qədər "Liverpul"da oynayıb

Ən çox oxunanlar

İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
2 Avqust 19:35
Güləş

İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan güləşçisi finalda İran təmsilçisinə 1:5 hesabı ilə uduzub
U-18 millimiz B divizionunu beş pillə irəliləyişlə bitirib - YENİLƏNİB
2 Avqust 15:51
Basketbol

U-18 millimiz B divizionunu beş pillə irəliləyişlə bitirib - YENİLƏNİB

Azərbaycan basketbolçuları turnirdə 22 komanda arasında 16-cı yeri tutublar
Mahir Emrelidən iki oyuna iki qol: Yenə fərqləndi - VİDEO
2 Avqust 22:03
Milli komanda

Mahir Emrelidən iki oyuna iki qol: Yenə fərqləndi - VİDEO

Azərbaycanlı hücumçu Polşa çempionatında ilk dəfə fərqlənib
U-18 qız millimiz Niderland yığmasına yeddi xal fərqlə uduzub - YENİLƏNİB
2 Avqust 16:40
Basketbol

U-18 qız millimiz Niderland yığmasına yeddi xal fərqlə uduzub - YENİLƏNİB

Azərbaycan basketbolçuları ilk hissəni üstün başa vursalar da, qələbəni qoruya bilməyiblər