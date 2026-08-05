“Real Madrid” Vinisiusu 150 milyon avroya satmağa hazırdır

Bu həftə “Real Madrid” və Vinisius Juniorun nümayəndələri arasında 2027-ci ilin yayına qədər davam edəcək müqavilənin uzadılması ilə bağlı mühüm görüş keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl “Real Madrid”in 26 yaşlı cinah oyunçusuna illik 22 milyon avro maaş təklif etdiyi, lakin braziliyalı oyunçunun 30 milyon avro istədiyi bildirilirdi. Bundan əlavə, oyunçu Madrid ilə müqaviləsinin uzadılmasından sonra hüquqlarının 100% sahibi olmaq istəyir və Kilian Mbappeyə bənzər bir transfer bonusu tələb edir.
ESPN klub mənbəyinə istinadən bildirib ki, tərəflər arasında görüşün çərşənbə gününə planlaşdırıldığı bildirilib. Oyunçu ilə əlaqəli bir mənbə tarixi göstərmədən görüşün bu həftə baş tutacağını təsdiqləyib.
“Real Madrid”də baş skaut Huni Kalafat Vinisius ilə yeni müqavilə imzalamağı müdafiə edir. İddia olunur ki, “Los Blancos” son təklifini artırmayacaq və oyunçunun tələbləri ilə klubun şərtləri arasındakı fərq əhəmiyyətli olaraq qalır.
Mənbələr ESPN-ə bildiriblər ki, oyunçu və onun agentləri yeni müqavilənin Vinisiusun karyerasında həlledici an olacağına inanırlar. Onlar hesab edirlər ki, Madrid braziliyalı oyunçunun 2018-ci ildə gəlişindən bəri kluba verdiyi töhfələri, o cümlədən Çempionlar Liqasının iki finalında vurduğu qolları nəzərə almalıdır.
Mənbə həmçinin ESPN-ə bildirib ki, müqavilənin uzadılması mümkün olmasa, "Real Madrid" Vinisius üçün təxminən 150 milyon avro almağı gözləyir, baxmayaraq ki, oyunçunun müqaviləsinin bitməsinə cəmi bir il qalıb. "Arsenal" da braziliyalı futbolçu ilə maraqlandığını bildirib.