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ÇL: “Sparta Praqa” doğma meydanda “Lion”dan üstün olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Avqust 2026 01:02
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ÇL: “Sparta Praqa” doğma meydanda “Lion”dan üstün olub

2026/2027-ci il mövsümü UEFA Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsinin ilk oyununda “Sparta Praqa” və “Lion” üz-üzə gəliblər.

İdman.Biz bildirir ki, “Sparta Praqa” 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. Oyun Çexiyanın Praqa şəhərindəki “EPET Arena”da keçirildi.

45-ci dəqiqədə Martin Suhomel öz qapısına qol vuraraq Fransa komandasına üstünlük qazandırıb. 63-cü dəqiqədə Matey Rineş hesabı bərabərləşdirib. 69-cu dəqiqədə Hon Merkado qələbə qolunu vurub.

Bu komandaların cavab oyunu 11 avqustda Fransada keçiriləcək.

İdman.Biz
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