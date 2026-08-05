“Şəfa” U-15 liqasından kənarlaşdırıldı

Bakı Futbol Federasiyası (BFF) Təşkilat Komitəsi “Sabahın Ulduzları” U-15 yaş qrupu üzrə keçirilən yarışlarla bağlı mühüm qərar qəbul edib.
İdman.biz xəbər verir ki, bu yarışlar Azərbaycanda keçiriləcək FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan milli komandasına futbolçu seçimləri və seleksiya məqsədi daşıyır.
FIFA-nın qərarına əsasən, turnirdə yalnız 2011 və 2012-ci il təvəllüdlü futbolçular çıxış edə bilərlər.
BFF Təşkilat Komitəsi “Şəfa” FK-nın heyətində 2011-ci il təvəllüdlü futbolçuların olmamasını, həmçinin klub akademiyasının yeni formalaşmasını nəzərə alaraq, klubun müraciəti əsasında komandanın “Sabahın Ulduzları” yarışındakı iştirakının dayandırılması barədə qərar qəbul edib.
Qərara əsasən, U-15 yaş qrupu üzrə keçirilən yarışlarda “Şəfa” FK-nın əvəzində “Rekord” komandası mübarizə aparacaq.