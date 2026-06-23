23 İyun 2026
AZ

DÇ-2026-nın ən xoşbəxt komandası müəyyənləşib

DÇ-2026
Xəbərlər
23 İyun 2026 16:23
83
DÇ-2026-nın ən xoşbəxt komandası müəyyənləşib

DÇ-2026-da çıxış edən Kurasao millisinin futbolçularına həyat yoldaşları və sevgililəri ilə birlikdə qalmağa icazə verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, komandanın baş məşqçisi Dik Advokat və tibbi heyət bu qərarı dəstəkləyib. Futbolçular turnir müddətində partnyorları ilə eyni otaqda qala bilirlər. Ailəsində uşaqlar olan oyunçular üçün isə əlavə otaq ayrılır.

Millinin həkimi Syuzann Huurman bildirib ki, ailə üzvlərinin yaxınlıqda olması futbolçuların emosional durumuna müsbət təsir göstərir. Onun sözlərinə görə, uzunmüddətli turnirlər zamanı ailə dəstəyi nostalji hissini azaldır və əlavə rahatlıq yaradır.

Huurman intim münasibətlərin də psixoloji baxımdan faydalı olduğunu vurğulayıb. O qeyd edib ki, bunun fizioloji deyil, daha çox emosional təsiri var.

Qeyd edək ki, Kurasao millisi dünya çempionatında Almaniyaya 1:7 hesabı ilə uduzub, Ekvadorla isə heç-heçə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Martines Özbəkistanla oyundan ehtiyat edir
16:54
DÇ-2026

Martines Özbəkistanla oyundan ehtiyat edir

Portuqaliya millisinin baş məşqçisi rəqibin müdafiəsini və Fabio Kannavaronun təcrübəsini xüsusi vurğulayıb
Messinin Avstriya millisinə vurduğu ikinci qola ailəsinin reaksiyası - VİDEO
15:56
DÇ-2026

Messinin Avstriya millisinə vurduğu ikinci qola ailəsinin reaksiyası - VİDEO

Argentinalı ulduzun qolundan sonra yaşanan sevinc anları sosial şəbəkələrdə maraq doğurub
Seneqal prezidentindən futbol millisinə Sadyo Mane ilə bağlı qeyri-adi tövsiyə
15:21
DÇ-2026

Seneqal prezidentindən futbol millisinə Sadyo Mane ilə bağlı qeyri-adi tövsiyə

Bassiru Diomaye Faye futbolçulara namazlarını vaxtında qılmağı söyləyib
Olisenin snus istifadə etdiyi iddia olunur
14:12
DÇ-2026

Olisenin snus istifadə etdiyi iddia olunur

Hazırda bu maddə futbol üçün ən böyük təhlükələrdən biri hesab edilir
Norveç millisindən vikinq şousu: Azarkeşlərlə birlikdə qələbə coşqusu - VİDEO
13:04
DÇ-2026

Norveç millisindən vikinq şousu: Azarkeşlərlə birlikdə qələbə coşqusu - VİDEO

Norveç millisinin kapitanı Seneqal üzərində qələbəni “vikinqlərin avarçəkməsi” ilə qeyd edib
“Braziliyanı DÇ-2026-da favoritlər siyahısında görmürəm” – Vidadi Rzayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
12:35
DÇ-2026

“Braziliyanı DÇ-2026-da favoritlər siyahısında görmürəm” – Vidadi Rzayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Yaponiyanın nümayiş etdirdiyi oyun veteran futbolçunu təəccübləndirib

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub
Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO
21 İyun 21:26
Voleybol

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan yığması son turda Portuqaliyaya 1:3 hesabı ilə məğlub olub