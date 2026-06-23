DÇ-2026-nın ən xoşbəxt komandası müəyyənləşib

DÇ-2026-da çıxış edən Kurasao millisinin futbolçularına həyat yoldaşları və sevgililəri ilə birlikdə qalmağa icazə verilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, komandanın baş məşqçisi Dik Advokat və tibbi heyət bu qərarı dəstəkləyib. Futbolçular turnir müddətində partnyorları ilə eyni otaqda qala bilirlər. Ailəsində uşaqlar olan oyunçular üçün isə əlavə otaq ayrılır.
Millinin həkimi Syuzann Huurman bildirib ki, ailə üzvlərinin yaxınlıqda olması futbolçuların emosional durumuna müsbət təsir göstərir. Onun sözlərinə görə, uzunmüddətli turnirlər zamanı ailə dəstəyi nostalji hissini azaldır və əlavə rahatlıq yaradır.
Huurman intim münasibətlərin də psixoloji baxımdan faydalı olduğunu vurğulayıb. O qeyd edib ki, bunun fizioloji deyil, daha çox emosional təsiri var.
Qeyd edək ki, Kurasao millisi dünya çempionatında Almaniyaya 1:7 hesabı ilə uduzub, Ekvadorla isə heç-heçə edib.