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“Braziliyanı DÇ-2026-da favoritlər siyahısında görmürəm” – Vidadi Rzayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

DÇ-2026
Xəbərlər
23 İyun 2026 12:35
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“Braziliyanı DÇ-2026-da favoritlər siyahısında görmürəm” – Vidadi Rzayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

“Əsasən oyunların icmallarına baxıram, qarşılaşmalar daha çox gecə yarısı və səhər saatlarına təsadüf etdiyindən canlı izləmək bir qədər çətindir. Lakin canlı izlədiyim oyunlar da az deyil”.

Bu sözləri hazırda davam edən DÇ-2026 haqqında təəssüratlarını İdman.Biz-lə bölüşən futbol üzrə milli komandamızın veteran futbolçusu Vidadi Rzayev deyib.

Mütəxəssis qeyd edib ki, Yaponiya komandasının DÇ-2026-da nümayiş etditdiyi oyun onu yaxşı mənada təəcübləndirib.

“İran komandasını da bu siyahıya əlavə edə bilərəm, əksər oyunçuların yaş həddi yuxarı olmasına baxmayaraq fiziki və taktiki cəhətdən hazırlıqlı komandadır. Norveç kollektivi də bu mundialda yaxşı təsir bağışlayır, artıq bilirsiniz ki, növbəti mərhələyə vəsiqəni də təmin etdilər.

Lakin mənim proqnozuma görə, təbii ki, əsas mübarizə Argentina, İspaniya, Fransa, Almaniya və meydan sahibləri ABŞ arasında gedəcək. Braziliyanı bu siyahıda görmürəm. Portuqaliyanın da çempionluq şansları çox aşağıdır” – deyə veteran futbolçu qeyd edib.

Məlumat üçün əlavə edək ki, uzun müddət Azərbaycan milli komandasının və “Neftçi” klubunun formasını geyinmiş Vidadi Rzayevin son iş yeri “Kəpəz” klubunda əsas komandanın baş məşqçinin köməkçisi (köməkçi məşqçi) vəzifəsi olub.

Şəhriyar Səmədov
İdman.Biz
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