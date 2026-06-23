23 İyun 2026
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Favoritlərin sınaq gecəsi: Portuqaliya və İngiltərə meydana çıxır

DÇ-2026
Xəbərlər
23 İyun 2026 09:52
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Favoritlərin sınaq gecəsi: Portuqaliya və İngiltərə meydana çıxır

DÇ-2026-nın qrup mərhələsində K və L qruplarında növbəti oyunlar keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, günün ilk matçında Portuqaliya Özbəkistanla qarşılaşacaq. Daha sonra İngiltərə Qana ilə, Panama Xorvatiya ilə, Kolumbiya isə DR Konqo ilə üz-üzə gələcək.

K qrupunda Portuqaliya ilk oyunda DR Konqo ilə heç-heçə edib. Kolumbiya isə Özbəkistanı məğlub etməklə qrupa yaxşı start verib. L qrupunda İngiltərə ilk turda Xorvatiyaya qalib gəlib, Qana isə Panamanı üstələyib. Buna görə bugünkü oyunlar qruplarda liderlik və pley-off şansları baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Oyunların təqvimi belədir:
DÇ-2026, qrup mərhələsi, ikinci tur
23 iyun
K qrupu

21:00 Portuqaliya - Özbəkistan

L qrupu
23:59 İngiltərə - Qana

24 iyun
L qrupu

03:00 Panama - Xorvatiya

K qrupu
06:00 Kolumbiya - DR Konqo

İdman.Biz
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