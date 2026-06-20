“Qarabağ” və “Zirə” yoldaşlıq görüşündə üz-üzə gələcək

2026/2027 mövsümünə hazırlığı davam etdirən “Qarabağ” bu gün ilk yoxlama oyununa çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, iyunun 10-dan Bakıda təlim-məşq toplanışı keçirən Qurban Qurbanovun komandası “Zirə” ilə qarşılaşacaq.
“Azersun Arena”nın məşq meydançasında keçiriləcək görüş saat 18:00-da başlayacaq.
Yoxlama görüşü yalnız media nümayəndələri üçün açıq olacaq.
Qeyd edək ki, “Qarabağ” iyunun 22-də Avstriyaya yollanacaq. Komanda hazırlığın ikinci mərhələsini Tirol əyalətində keçirəcək. Avstriya toplanışı iyulun 2-dək davam edəcək.
Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır.