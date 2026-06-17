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“Neftçi” 1/4 finalda İspaniya yığması ilə qarşılaşacaq

Basketbol
Xəbərlər
17 İyun 2026 15:06
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“Neftçi” 1/4 finalda İspaniya yığması ilə qarşılaşacaq

Bu gün 3x3 basketbol üzrə Dünya Qadın Seriyasının Orlean (Fransa) mərhələsində 1/4 final oyunu keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, ölkəmizi bu mərhələdə təmsil edən “Neftçi SOCAR” komandası İspaniya yığması ilə qarşılaşacaq.

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 21:10-da start götürəcək.

Daha əvvəl komandamız ilk qrup oyununda Yaponiyanın “Mitsubişi Elektrik” klubuna 11:16 hesabı ilə məğlub olsa da, ikinci oyununda Uqanda millisinə 18:14 hesabı ilə qalib gəlib.

Qeyd edək ki, “Neftçi SOCAR” Orlean mərhələsində qrupu ikinci pillədə başa vuraraq 1/4 finala yüksəlib.

İdman.Biz
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