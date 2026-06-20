Braziliya qrup liderliyinə yüksəldi, Mərakeş şotlandlara qalib gəldi - VİDEO

Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsinin ikinci turunda C qrupunda iki oyun keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Mərakeş yığması Şotlandiya üzərində minimal hesabla qələbə qazanıb — 1:0. Görüşün taleyini erkən qol həll edib. İsmayıl Saibari artıq 2-ci dəqiqədə Brahim Diasın ötürməsindən sonra rəqib qapısına yol tapıb.
Belə erkən qoldan sonra şotlandlar təşəbbüsü ələ alaraq oyunun böyük hissəsini hücumlarda keçirsələr də, mərakeşlilərin təşkilatlanmış müdafiəsini yara bilməyiblər.
Afrika təmsilçisi minimal üstünlüyünü qoruyaraq çox vacib üç xal qazanıb.
Günün ikinci matçında Braziliya Haitini inamla məğlub edib — 3:0. Cənubi amerikalılar qalibin kimliyini hələ fasiləyədək müəyyənləşdiriblər. 23-cü dəqiqədə Mateus Kunya hesabı açıb. O, qapı qarşısında yaranan vəziyyətdən məharətlə istifadə edib. 36-cı dəqiqədə Kunya Vinisius Juniorun ötürməsindən sonra dublunu rəsmiləşdirib. Birinci hissəyə əlavə olunmuş vaxtda — 45+1-ci dəqiqədə isə Vinisius özü fərqlənərək görüşün yekun hesabını müəyyənləşdirib.
Fasilədən sonra Karlo Ançelottinin komandası oyunu sakit şəkildə qələbəyə daşıyıb və rəqibə qapısı qarşısında ciddi təhlükə yaratmağa demək olar ki, imkan verməyib.
İki turdan sonra C qrupunda turnir cədvəli belədir:
Braziliya — 4 xal (top fərqi 4:1)
Mərakeş — 4 xal (2:1)
Şotlandiya — 3 xal (1:1)
Haiti — 0 xal (0:5).
Qrup mərhələsinin iyunun 24-də keçiriləcək son turunda Şotlandiya Braziliya ilə, Mərakeş isə Haiti ilə qarşılaşacaq. Braziliya, Mərakeş və Şotlandiya pley-offa çıxmaq şanslarını qoruyurlar. Haiti isə turnirdə mübarizəni davam etdirmək imkanını itirib.