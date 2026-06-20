Meksika dördüncü dəfə dünya çempionatında qrup birincisi olur

Meksika 2026-cı il dünya çempionatında A qrupunun ikinci turunda Cənubi Koreyanı 1:0 hesabı ilə məğlub edib.
İdman.Biz-in OptaJose-yə istinadən məlumatına görə, bununla, Meksika millisi dünya çempionatlarında öz qrupunda dördüncü dəfə birinci yeri tutub. Meksikalıların 6 xalları var və yalnız Cənubi Koreya nəzəri olaraq xal baxımından onlara çata bilər. Çexiya və CAR isə sona 1 oyun qalmış 1 xal toplayıblar.
1994 və 2002-ci illərdə Meksika da öz qrupunda birinci yeri tutaraq 1/8 finaladək irəliləmişdi. 1986-cı ildə isə Meksika komandası turnirin dörddəbir finalına yüksəlmişdi.