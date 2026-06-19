DÇ-2026: ABŞ Avstraliya ilə oyunda irəli çıxır - YENİLƏNİR + VİDEO

ABŞ - Avstraliya matçında hesab açılıb.
İdman.Biz bildirir ki, 11-ci dəqiqədə avstraliyalı Kemeron Börces topu öz qapısına yönəldib.
23:01
Futbol üzrə dünya çempionatında D qrupunda ikinci tura start verilir.
İdman.Biz bildirir ki, meydan sahibləri ABŞ Avstraliya ilə qarşılaşır.
Oyun Sietldəki “Lümen Field” stadionunda keçirilir. Oyunun baş hakimi almaniyalı Feliks Svayerdir.
İlk turda hər iki komanda qələbə qazanıb. ABŞ Paraqvayı 4:1, Avstraliya isə Türkiyəni 2:0 hesabı ilə məğlub edib. Komandalardan hansısa birinin qələbə qazanması faktiki olaraq 1/16 finala çıxması olacaq.
Dünya çempionatı ABŞ, Meksika və Kanadada keçirilir.
Qeyd edək ki, ikinci turda digər meydan sahibləri Meksika və Kanada qələbə qazanıblar. Meksika millisi hətta 1/6 finala vəsiqə qazanıb.