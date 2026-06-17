DÇ-2026: Portuqaliya - Konqo DR matçında ikinci hissədir - YENİLƏNİR + VİDEO

Portuqaliya - Konqo DR matçında ikinci yarı başlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, birinci hissədən sonra heç-heçədir. - 1:1
21:54
Portuqaliya - Konqo DR matçında birinci yarı bitib.
İdman.Biz bildirir ki, komandalar fasiləyə bərabərliklə yollanıblar - 1:1.
21:52
Portuqaliya - Konqo DR matçında hesab dəyişib.
İdman.Biz bildirir ki, 45+5-ci dəqiqədə konqolu Yoan Vissa hesabı bərabərləşdirib.
21:08
Portuqaliya - Konqo DR matçında hesab açılıb.
İdman.Biz bildirir ki, 6-cı dəqiqədə Joao Neveş hesabı açıb.
21:02
Portuqaliya və Konqo Demokratik Respublikası 2026-cı il dünya çempionatında K qrupunun ilk turunda qarşılaşırlar.
İdman.Biz bildirir ki, oyun ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da oynanılır.
Portuqaliyanın müdafiəçisi Ruben Diaş zədə səbəbindən oyunda iştirak etmir. Komandanın 41 yaşlı forvardı Kriştianu Ronaldu üçün bu, altıncı mundialdır.
K qrupunda Özbəkistan və Kolumbiya da mübarizə aparırlar.