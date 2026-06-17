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DÇ-2026: Portuqaliya - Konqo DR matçında ikinci hissədir - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
17 İyun 2026 22:09
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DÇ-2026: Portuqaliya - Konqo DR matçında ikinci hissədir

Portuqaliya - Konqo DR matçında ikinci yarı başlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, birinci hissədən sonra heç-heçədir. - 1:1

21:54

Portuqaliya - Konqo DR matçında birinci yarı bitib.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar fasiləyə bərabərliklə yollanıblar - 1:1.

21:52

Portuqaliya - Konqo DR matçında hesab dəyişib.

İdman.Biz bildirir ki, 45+5-ci dəqiqədə konqolu Yoan Vissa hesabı bərabərləşdirib.

21:08

Portuqaliya - Konqo DR matçında hesab açılıb.

İdman.Biz bildirir ki, 6-cı dəqiqədə Joao Neveş hesabı açıb.

21:02

Portuqaliya və Konqo Demokratik Respublikası 2026-cı il dünya çempionatında K qrupunun ilk turunda qarşılaşırlar.

İdman.Biz bildirir ki, oyun ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da oynanılır.

Portuqaliyanın müdafiəçisi Ruben Diaş zədə səbəbindən oyunda iştirak etmir. Komandanın 41 yaşlı forvardı Kriştianu Ronaldu üçün bu, altıncı mundialdır.

K qrupunda Özbəkistan və Kolumbiya da mübarizə aparırlar.

İdman.Biz
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