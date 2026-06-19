19 İyun 2026
AZ

DÇ-2026: Braziliyaya qələbə lazımdır, Türkiyənin isə artıq səhv etmək hüququ yoxdur - İDMAN.BİZ-in İCMALI

DÇ-2026
İcmal
19 İyun 2026 18:00
103
DÇ-2026: Braziliyaya qələbə lazımdır, Türkiyənin isə artıq səhv etmək hüququ yoxdur - İDMAN.BİZ-in İCMALI

2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatının doqquzuncu oyun günü qrup mərhələsinin başlanğıcında ən vacib günlərdən biri olacağını vəd edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, meydana C və D qruplarının komandaları çıxacaq. İlk turdan sonra burada həm aşkar favoritlər, həm də artıq səhv etmək hüququ olmayan yığmalar formalaşıb.

ABŞ – Avstraliya (19 iyun, 23:00, burada və bundan sonra Bakı vaxtı ilə)

Sietldə keçiriləcək qarşılaşma D qrupunda ilk ciddi dönüş nöqtəsinə çevrilə bilər. Hər iki komanda turnirə qələbə ilə başlayıb: ABŞ Paraqvayı 4:1 hesabı ilə məğlub edib, Avstraliya isə Türkiyəyə 2:0 hesabı ilə qalib gəlib. Buna görə də bu görüşün qalibi faktiki olaraq pley-offa yüksəlmə ilə bağlı əsas sualları aradan qaldıracaq.

Amerikalılar ikinci tura yüksək əhval-ruhiyyə ilə yanaşırlar. Lakin vacib bir kadr məsələsi var – Kristian Pulişiçin vəziyyəti. ABŞ millisinin lideri Paraqvayla oyunda baldır əzələsindən zədə alıb və onun meydana çıxması hələ də sual altındadır. Maurisio Poçettinonun komandası üçün bu, sadəcə bir futbolçunun itkisi deyil, hücum dinamikasına ciddi zərbədir.

Avstraliya isə yenidən intizam, fiziki hazırlıq və sürətli keçidlərə güvənəcək. Türkiyə üzərində qələbə göstərdi ki, Toni Popoviçin komandası səbirli oynamağı və rəqibin səhvlərini cəzalandırmağı bacarır. Lakin turnirin ev sahiblərinə qarşı onlar təkcə meydandakı təzyiqə deyil, stadion atmosferinə də tab gətirməli olacaqlar. Heç-heçə turnir cədvəli baxımından hər iki komandaya uyğun nəticə sayıla bilər, amma qələbə artıq növbəti mərhələnin qapısını açacaq.

Şotlandiya – Mərakeş (20 iyun, 02:00)

Şotlandiya dünya çempionatına Haiti üzərində vacib 1:0 hesablı qələbə ilə başlayıb. Stiv Klarkın komandası üçün bu üç xal böyük əhəmiyyət daşıya bilər. Turnirin genişləndirilmiş formatında hətta üçüncü yer də pley-offa vəsiqə qazandırır və ilk turdakı qələbədən sonra şotlandlar dünya çempionatları tarixində yeni səhifə yazmaq üçün real şans əldə ediblər.

Mərakeş isə Braziliya ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib və bu nəticə Afrika təmsilçisinin turnirə statist rolunda gəlmədiyini bir daha təsdiqləyib. 2022-ci il dünya çempionatının yarımfinalından sonra Mərakeşdən artıq sensasiya deyil, sabit yüksək səviyyə gözlənilir. Məhz buna görə Şotlandiya ilə qarşılaşma komanda üçün Braziliya ilə oyundan heç də az əhəmiyyət daşımır. Qələbə son tur öncəsi mövqelərini ciddi şəkildə yaxşılaşdıracaq.

Şotlandiya bu oyunda autsayder rolunda olacaq. Amma komanda məhz bu statusda özünü rahat hiss edə bilir. Mərakeş təşəbbüs və hücum keyfiyyəti baxımından üstün görünür, lakin şotlandlar artıq nəticə üçün oynamağı bacardıqlarını sübut ediblər. Bu cütdə çox şeyi ilk qol həll edə bilər. Əgər hesabı Mərakeş açsa, Şotlandiya açılmağa məcbur olacaq. Əksinə, şotlandlar yenidən özlərinə sərf edən hesabı qoruyub saxlaya bilsələr, görüş favorit üçün olduqca gərgin keçə bilər.

Braziliya – Haiti (20 iyun, 04:30)

Braziliya turnirə azarkeşlərinin gözlədiyi kimi başlamayıb. Mərakeşlə 1:1 hesablı heç-heçə Karlo Ançelottinin komandasını ilk turdan sonra cəmi bir xalla qoyub və oyunun keyfiyyəti ilə bağlı müzakirələri artırıb. Faciəvi vəziyyət olmasa da, Haiti ilə qarşılaşma artıq formal xarakter daşımır. Braziliyanın C qrupunda vəziyyətə nəzarəti bərpa etməsi üçün qələbə qazanması vacibdir.

Braziliya millisi ətrafında əsas sual Neymarın vəziyyətidir. O, zədədən sonra bərpa prosesini davam etdirir və Haiti ilə oyuna qədər meydanlara qayıtması ehtimalı az hesab olunur. Buna görə Ançelotti əsas ulduzdan asılı olmadan balans tapmalı və uğurlu alınmayan startdan sonra komandanın oyununu yaxşılaşdırmalıdır.

Haiti Şotlandiyaya 0:1 hesabı ilə uduzsa da, dağılmayıb və sonadək heç-heçə şansını qoruyub saxlayıb. Sebastyen Minyenin komandası üçün Braziliya ilə görüş qorxmadan oynamaq imkanıdır. Ondan qələbə gözlənilmir, lakin qazanılacaq istənilən xal üçüncü yer uğrunda mübarizəni yenidən canlandıra bilər. Braziliya favoritdir, amma təzyiq məhz onun üzərindədir. Haiti xəyal qurmağa imkan tapa bilər, Braziliya isə statusunu təsdiqləməlidir.

Türkiyə – Paraqvay (20 iyun, 07:00)

D qrupunda bu qarşılaşma artıq səhv etmək hüququ olmayan oyun təsiri bağışlayır. Türkiyə Avstraliyaya 0:2 hesabı ilə uduzub, Paraqvay isə ABŞ-yə 1:4 hesabı ilə məğlub olub. Belə startdan sonra hər iki komanda ikinci tura xalsız çıxır və yeni məğlubiyyət hətta üçüncü yerlə növbəti mərhələyə yüksəlmək imkanını nəzərə alsaq belə, vəziyyəti kəskin şəkildə çətinləşdirəcək.

Türkiyə uzun fasilədən sonra dünya çempionatına böyük ümidlərlə qayıdıb. Heyətdə Hakan Çalhanoğlu, Arda Gülər, Kerem Aktürkoğlu və Barış Alper Yılmaz kimi parlaq futbolçular var. Lakin Vinçenso Montellanın komandası ilk matçda Avstraliyanın müdafiəsini yarmağı bacarmayıb. İndi onlar sadəcə topa sahib olmaqla kifayətlənməməli, rəqib qapısı qarşısında daha sürətli qərarlar verməlidirlər.

Paraqvayın vəziyyəti psixoloji baxımdan daha ağırdır. ABŞ-dən alınan darmadağın çoxlu tənqidlərə səbəb olub və baş məşqçi Qustavo Alfaro futbolçulara təzyiq göstərilməməsini xahiş edərək məsuliyyəti açıq şəkildə öz üzərinə götürüb. Cənubi amerikalılar üçün Türkiyə ilə oyun ilk turdakı uğursuzluğun diaqnoz deyil, sadəcə uğursuz gün olduğunu göstərmək imkanıdır.

Bu qarşılaşma günün proqramında ən sərt oyunlardan birinə çevrilə bilər. Hər iki komandaya qələbə lazımdır, amma səhvin qiyməti həddindən artıq yüksəkdir. Buna görə də ilk dəqiqələr ehtiyatlı keçə bilər. Lakin ilk qol vurulduqdan sonra oyunun tam açılması istisna deyil.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yamal İspaniyanın DÇ-2026-nın finalına çıxacağına ümid edir
19:01
DÇ-2026

Yamal İspaniyanın DÇ-2026-nın finalına çıxacağına ümid edir

21 iyun tarixində İspaniya ikinci turda Səudiyyə Ərəbistanı ilə qarşılaşacaq
İran FIFA-ya yenidən şikayət edəcək
15:11
DÇ-2026

İran FIFA-ya yenidən şikayət edəcək

Komanda Belçika ilə oyuna yalnız bir gün qalmış ABŞ-yə buraxılacaq
Ronaldunun fanatları Portuqaliya ulduzlarına hücum etdi - VİDEO
14:28
Futbol

Ronaldunun fanatları Portuqaliya ulduzlarına hücum etdi - VİDEO

DÇ-2026-da DR Konqo ilə heç-heçədən sonra Brunu Fernandeş, Joau Neveş və Vitinya tənqid hədəfinə çevrilib
Messinin atası ilə bağlı yalan xəbər aparıcının işindən etdi - VİDEO
13:36
DÇ-2026

Messinin atası ilə bağlı yalan xəbər aparıcının işindən etdi - VİDEO

DÇ-2026 zamanı canlı efirdə yayılan səhv məlumat Argentina mediasında böyük qalmaqal yaradıb
DÇ-2026-nın ən tez qolu vurulub - VİDEO
13:28
DÇ-2026

DÇ-2026-nın ən tez qolu vurulub - VİDEO

Mixal Sadilek ilk turdan sonra Feliks Nmeçaya məxsus göstəricini geridə qoyub
Vozinyanın arzusu gerçəkləşdi: Anası DÇ oyunu üçün yola çıxıb - FOTO/VİDEO
12:45
DÇ-2026

Vozinyanın arzusu gerçəkləşdi: Anası DÇ oyunu üçün yola çıxıb - FOTO/VİDEO

Kabo-Verdenin 40 yaşlı qapıçısının anasına ABŞ vizası verilib

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək
DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc
17 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun İst-Raterforddakı “Metlife” stadionunda keçirilib