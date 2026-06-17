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DÇ-2026: Fransa - Seneqal matçında ikinci hissədir - YENİLƏNİR

DÇ-2026
Xəbərlər
17 İyun 2026 00:10
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DÇ-2026: Fransa - Seneqal matçında ikinci hissədir

Fransa - Seneqal oyununda ikinci hissə start götürüb.

İdman.Biz bildirir ki, birinci hissədən sonra hesab açılmayıb.

23:55

Fransa - Seneqal oyununda ilk yarı başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, birinci hissədən sonra hesab açılmayıb.

23:03

Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında I qrupunun matçlarına start verilib.

İdman.Biz bildirir ki, Fransa millisi Seneqalla üz-üzə gəlir.

Oyun İst-Raterforddakı “Metlife” stadionunda keçirilir.

Qeyd edək ki, Fransa və Seneqal dünya çempionatlarında bundan əvvəl 2002-ci ildə qarşılaşıblar. Həmin matçda afrikalılar sensasiyalı şəkildə Avropa və dünya çempionlarını məğlub ediblər – 1:0.

I qrupunda İraq və Norveç milliləri də yarışırlar.

İdman.Biz
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