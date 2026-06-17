DÇ-2026: Fransa - Seneqal matçında ikinci hissədir - YENİLƏNİR

Fransa - Seneqal oyununda ikinci hissə start götürüb.
İdman.Biz bildirir ki, birinci hissədən sonra hesab açılmayıb.
23:55
Fransa - Seneqal oyununda ilk yarı başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, birinci hissədən sonra hesab açılmayıb.
23:03
Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında I qrupunun matçlarına start verilib.
İdman.Biz bildirir ki, Fransa millisi Seneqalla üz-üzə gəlir.
Oyun İst-Raterforddakı “Metlife” stadionunda keçirilir.
Qeyd edək ki, Fransa və Seneqal dünya çempionatlarında bundan əvvəl 2002-ci ildə qarşılaşıblar. Həmin matçda afrikalılar sensasiyalı şəkildə Avropa və dünya çempionlarını məğlub ediblər – 1:0.
I qrupunda İraq və Norveç milliləri də yarışırlar.