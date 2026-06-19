19 İyun 2026
AZ

Voleybol yığmalarımız Avropa Liqasında növbəti oyunlarına çıxacaqlar

Voleybol
Xəbərlər
19 İyun 2026 09:42
31
Voleybol yığmalarımız Avropa Liqasında növbəti oyunlarına çıxacaqlar

Bu gün Azərbaycanın kişi və qadın voleybolçulardan ibarət milliləri Gümüş Avropa Liqasında növbəti matçlarına çıxacaqlar.

İdman.Biz xəbər verir ki, Faiq Qarayevin baş məşqçisi olduğu qadınlardan ibarət yığma İsraillə qarşılaşacaq.

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək. Bu mərhələnin oyunları Şimali Makedoniyada keçirilir.

Boris Qrebennikovun rəhbərlik etdiyi kişilərdən ibarət komanda isə Macarıstan yığması ilə görüşəcək. Qarşılaşma Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində, saat 18:00-da başlayacaq. Bu mərhələnin qarşılaşmaları Bakıda keçirilir.

Qeyd edək ki, qadınlardan ibarət yığma növbəti matçını sabah İsveçrəyə qarşı keçirəcək. Kişi voleybolçular isə iyunun 21-də Portuqaliya yığması ilə görüşəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Voleybol hakimimiz Avropa Liqasının oyunlarına təyinat alıb
18 İyun 15:48
Voleybol

Voleybol hakimimiz Avropa Liqasının oyunlarına təyinat alıb

Eldar Zülfüqarov üçüncü turunun qarşılaşmalarını idarə edəcək
Qadın və kişi voleybolçulardan ibarət millimiz Avropa Liqasında mübarizəni davam etdirirlər
17 İyun 12:27
Voleybol

Qadın və kişi voleybolçulardan ibarət millimiz Avropa Liqasında mübarizəni davam etdirirlər

Hər iki yığma üçün üçüncü tur həlledici xarakter daşıyır
“Gəncə” üç voleybolçusu ilə vidalaşıb - FOTO
16 İyun 15:15
Voleybol

“Gəncə” üç voleybolçusu ilə vidalaşıb - FOTO

Ayrılıq qərarı klubun rəsmi açıqlaması ilə təsdiqlənib
Natalya Məmmədova: “Karyeramı bitirdikdən sonra nə edəcəyimi bilmirdim”
16 İyun 11:13
Voleybol

Natalya Məmmədova: “Karyeramı bitirdikdən sonra nə edəcəyimi bilmirdim”

Azərbaycanın tanınmış voleybolçusu idmandan ayrıldıqdan sonra ən çətin məqamın nə olduğunu danışıb
“Turan”da kütləvi ayrılıq - 11 voleybolçu komandadan getdi
15 İyun 01:37
Voleybol

“Turan”da kütləvi ayrılıq - 11 voleybolçu komandadan getdi

Klub mövsüm başa çatdıqdan sonra heyətində ciddi dəyişikliklər edib
Azərbaycan voleybol millisi İspaniyada büdrədi - YENİLƏNİB
14 İyun 22:28
Voleybol

Azərbaycan voleybol millisi İspaniyada büdrədi - YENİLƏNİB

Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının İspaniya mərhələsini bir qələbə və bir məğlubiyyətlə tamamlayıblar

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək
DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc
17 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun İst-Raterforddakı “Metlife” stadionunda keçirilib