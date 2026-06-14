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Azərbaycan millisi Alikantedə İspaniya sınağına çıxır

Voleybol
Xəbərlər
14 İyun 2026 10:19
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Azərbaycan millisi Alikantedə İspaniya sınağına çıxır

Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Avropa Liqasında növbəti oyununu keçirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Faiq Qarayevin baş məşqçisi olduğu kollektiv İspaniyanın Alikante şəhərində təşkil olunan mərhələdə meydan sahibləri ilə üz-üzə gələcək.

“Pabellon Pedro Ferrandiz” İdman Sarayında keçiriləcək İspaniya - Azərbaycan qarşılaşması Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ötən gün Şimali Makedoniyanı 3:0 hesabı ilə məğlub edib. İspaniya yığması da ilk görüşündə Şimali Makedoniya üzərində eyni hesabla qələbə qazanıb.

İdman.Biz
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