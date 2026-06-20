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Kanada Qətərlə oyunda bir ilki həyata keçirib

DÇ-2026
Xəbərlər
20 İyun 2026 06:14
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Kanada Qətərlə oyunda bir ilki həyata keçirib

Kanada DÇ-2026-da B qrupunun ikinci turunda Qətəri 6:0 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz-in OptaJack-ə istinadən məlumatına görə, Kanada beləliklə, Avropa və ya Cənubi Amerikadan olmayan bir dünya çempionatı matçında beş və ya daha çox qol vuran ilk komanda olub.

Bu oyundan sonra Kanada dörd xala malikdir və B qrupunda birinci yerdədir. Eyni xal sayına malik İsveçrə ikinci yerdədir. Bosniya və Herseqovina və Qətərin hər birinin bir xalı var və müvafiq olaraq üçüncü və dördüncü yerlərdədirlər.

3-cü turda Bosniya millisi Qətərlə (24 iyun) qarşılaşacaq. İsveçrə 3-cü turda (24 iyun) Kanada ilə oynayacaq.

İdman.Biz
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