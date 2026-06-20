Tebas Florentino Peresin açıqlamalarını “qəbuledilməz" adlandırıb

La Liqa prezidenti Xavyer Tebas “Barselona” prezidenti Rafael Yusteyə cavab verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Yuste çərşənbə günü liqaya, Kral İspaniya Futbol Federasiyasına (RFEF) və Hakimlərin Texniki Komitəsinə (CTA) rəsmi məktub göndərərək “Real Madrid” prezidentinin son açıqlamalarından sonra Florentino Peresə qarşı hüquqi və ictimai tədbirlər görülməsini tələb edib.
“Mundo Deportivo” tərəfindən əldə edilən cavabında Tebas rəhbərlərin “Barselona”nın müraciət etdiyi təşkilatların müdafiə etdiyi dəyərlərə təsir göstərə biləcək ictimai açıqlamaları ilə bağlı narahatlıqlarını bölüşüb.
Tebas bu açıqlamaların qəbuledilməz olduğunu təkrarladı, çünki onlar heç bir təsdiqlənə bilən hərəkətlərlə dəstəklənmir. Sözügedən iddialar Peres və “Real Madrid”in Neqreyra işi ilə bağlı aylardır müzakirə etdiyi hakimlərə rüşvət verilməsi iddiası ilə bağlıdır.
Tebas Yustenin narahatlıqlarını bölüşür və ona xatırladır ki, yarışın nüfuzu naminə La Liqa dəfələrlə “Real Madrid”ə və onun açıqlamalarına qarşı çıxıb. Misal olaraq, o, La Liqanın Madrid klubuna qarşı RFEF Yarış Komitəsinə şikayət ərizəsi verməsini, TAD-a (İdman İnzibati Məhkəməsi) apelyasiya şikayətini və Federasiyanın işi rədd etməsindən sonra başqa bir apelyasiya şikayətini göstərir. La Liqa həmçinin 2025-ci ildə İspaniya hakimlik sistemini müdafiə edərək, Madrid və onun direktorlar şurasını hakimlik islahatlarını və hakimlərin vəzifədən kənarlaşdırılmasını tələb etdiklərinə görə qınadı ki, bu da Neqreyranın Texniki Hakimlər Komitəsində (CTA) işi ilə əlaqəli ola bilər.
Eyni məktubda Tebas La Liqanın faktları aydınlaşdırmaq istəyən özəl prokuror olaraq qaldığı məhkəmə proseslərinə hörmətlə yanaşmağa davam edəcəyini və yarışın qanuniliyi və hakimlik orqanının qanuniliyi ilə bağlı hər hansı bir şübhəni qınamağa davam edəcəyini israr edir.
Xatırladaq ki, “Barselona” və onun rəhbərliyi Kral İspaniya Futbol Federasiyasında (RFEF) işləyən Hakimlərin Texniki Komitəsinin (CTA) keçmiş vitse-prezidenti Xose Mariya Enrikes Neqreyraya ödənişlərdə rüşvətxorluqda ittiham olunub.