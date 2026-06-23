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Mbappe Messinin dünya çempionatlarındakı rekorduna yaxınlaşıb

DÇ-2026
Xəbərlər
23 İyun 2026 02:21
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Mbappe Messinin dünya çempionatlarındakı rekorduna yaxınlaşıb

Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe dünya çempionatının bütün zamanların bombardirləri siyahısında yüksəlməyə davam edir.

İdman.Biz-in məlumatına görə, hücumçu 2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsinin ikinci turunda İraqa qarşı oyunda qol vuraraq hesabı 14-cü dəqiqədə açıb.

Bu qol Mbappenin dünya çempionatlarında vurduğu 15-ci qol olub və turnirin rekordçusu Lionel Messi ilə fərqi üçə endirib.

Daha əvvəl Argentina kapitanı Avstriyaya qarşı 2:0 hesablı qələbə qazandıqları oyunda iki qola imza ataraq dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayını 18-ə çatdıraraq yeni rekord müəyyənləşdirib.

İdman.Biz
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