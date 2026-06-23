Lionel Messi DÇ-2026-da 40 komandadan daha çox qol vurub

Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi DÇ-2026-da qrup mərhələsinin ilk iki oyununda beş qol vurub.
İdman.Biz bildirir ki, hücumçu Əlcəzairə (3:0) qarşı oyunda het-trik edib, Avstriyaya (2:0) qarşı oyunda isə iki qol vurub.
Argentinalının qol vurma rekordu hazırda əksər dünya çempionatı iştirakçılarının qol vurma rekordunu üstələyir. Təkcə Messi ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilən dünya çempionatında təmsil olunan 48 milli komandadan 40-dan daha çox qol vurub. Bu qollar sayəsində “albiseleste” 2026-cı il dünya çempionatının pley-off mərhələsinə erkən vəsiqə qazanıb.
Bu nəticə həmçinin hücumçuya dünya çempionatlarına qollarının ümumi sayını 18-ə çatdırmağa və ən güclü bombardir olmağa imkan verib. Argentina qrup mərhələsinin son matçında İordaniya ilə qarşılaşacaq.