23 İyun 2026
AZ

Lionel Messi DÇ-2026-da 40 komandadan daha çox qol vurub

DÇ-2026
Xəbərlər
23 İyun 2026 00:36
88
Lionel Messi DÇ-2026-da 40 komandadan daha çox qol vurub

Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi DÇ-2026-da qrup mərhələsinin ilk iki oyununda beş qol vurub.

İdman.Biz bildirir ki, hücumçu Əlcəzairə (3:0) qarşı oyunda het-trik edib, Avstriyaya (2:0) qarşı oyunda isə iki qol vurub.

Argentinalının qol vurma rekordu hazırda əksər dünya çempionatı iştirakçılarının qol vurma rekordunu üstələyir. Təkcə Messi ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilən dünya çempionatında təmsil olunan 48 milli komandadan 40-dan daha çox qol vurub. Bu qollar sayəsində “albiseleste” 2026-cı il dünya çempionatının pley-off mərhələsinə erkən vəsiqə qazanıb.

Bu nəticə həmçinin hücumçuya dünya çempionatlarına qollarının ümumi sayını 18-ə çatdırmağa və ən güclü bombardir olmağa imkan verib. Argentina qrup mərhələsinin son matçında İordaniya ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026: Mbappe Fransa millisini irəli çıxarır
01:15
DÇ-2026

DÇ-2026: Mbappe Fransa millisini irəli çıxarır - YENİLƏNİR + VİDEO

Oyun Filadelfiya şəhərindəki “Lincoln Financial Field” stadionunda keçirilir
Messi Avstriya ilə matçda penalti üzrə iki rekorda imza atıb
22 İyun 23:49
DÇ-2026

Messi Avstriya ilə matçda penalti üzrə iki rekorda imza atıb

Argentinalı dünya çempionatlarında 7 penalti vurub
Lionel Messi dünya çempionatlarında ən çox qol vuran futbolçudur
22 İyun 23:10
DÇ-2026

Lionel Messi dünya çempionatlarında ən çox qol vuran futbolçudur - YENİLƏNİB

Lionel Messi dünya çempionatında 18-ci qolunu vurub
DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır
22 İyun 23:03
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “AT&T Stadium”da keçirilib
Skaloni DÇ-2026-da fasilələr barədə: “Bəlkə də bu, faydalıdır”
22 İyun 19:31
DÇ-2026

Skaloni DÇ-2026-da fasilələr barədə: “Bəlkə də bu, faydalıdır”

Argentina növbəti oyununu iyunun 22-də Avstriya millisinə qarşı keçirəcək
Belçikanın baş məşqçisi: “Yeni Zelandiyanı məğlub edəcəyik”
22 İyun 18:45
DÇ-2026

Belçikanın baş məşqçisi: “Yeni Zelandiyanı məğlub edəcəyik”

Hazırda Belçika iki xalla G qrupunda üçüncü yerdədir

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub
Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO
21 İyun 21:26
Voleybol

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan yığması son turda Portuqaliyaya 1:3 hesabı ilə məğlub olub