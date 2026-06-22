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Belçikanın baş məşqçisi: “Yeni Zelandiyanı məğlub edəcəyik”

DÇ-2026
Xəbərlər
22 İyun 2026 18:45
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Belçikanın baş məşqçisi: “Yeni Zelandiyanı məğlub edəcəyik”

Belçika milli futbol komandasının baş məşqçisi Rudi Qarsiya bildirib ki, onun komandası 2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsinin üçüncü turunda Yeni Zelandiyanı məğlub edəcək.

İdman.Biz bildirir ki, oyun bu şənbə, iyunun 27-də Kanadanın Vankuver şəhərindəki “BC Place” stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 7:00-da başlayacaq.

“Komandama inanıram! Pley-offa çıxmaq üçün nə etməli olduğumuzu bilirik. Yeni Zelandiyanı məğlub edəcəyik”, - deyə mütəxəssis qeyd edib.

Hazırda Belçika iki xalla G qrupunda üçüncü yerdədir. Misir üç xalla birinci, İran iki xalla ikinci, Yeni Zelandiya isə bir xalla dördüncü yerdədir.

İdman.Biz
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