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Skaloni DÇ-2026-da fasilələr barədə: “Bəlkə də bu, faydalıdır”

DÇ-2026
Xəbərlər
22 İyun 2026 19:31
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Skaloni DÇ-2026-da fasilələr barədə: “Bəlkə də bu, faydalıdır”

Argentina millisinin baş məşqçisi Lionel Skaloni 2026-cı il Dünya Kuboku üçün tətbiq edilən sakitləşmə fasilələri ilə bağlı şərh verib.

İdman.Biz bildirir ki, o, tez-tez baş verən fasilələrin oyunun adi ritmini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirdiyinə inanır.

“Oyun daim dayandırılır. Bu, nəzəri cəhətdən zəif olan komandaya üstünlük verə bilər. Onların əvvəllər olmayan bir şeyə hazırlaşmaq üçün daha çox vaxtı var... Baxmayaraq ki, bu, hücumçular üçün də faydalı ola bilər, çünki bu, onlara səhvləri düzəltmək üçün vaxt verir. Fasilələr ilə oyun daha parçalanır, qəribə görünür. Bu dörd hissə demək olar ki, qeyri-real görünür. Amma bu, belədir. Fasilə zamanı edilənlər bu fasilələr zamanı da edilə bilər. Bu, bizim üçün hələ də qeyri-adi haldır”, - ESPN Skaloninin sözlərini sitat gətirir.

Su fasilələri 2026-cı il dünya çempionatı üçün ABŞ, Kanada və Meksikanın bir neçə şəhərində yüksək temperatur və rütubət səbəbindən tətbiq edilib. Argentina artıq bir oyun keçirib və üç xal qazandığı J qrupunda oynayır. Komanda növbəti oyununu iyunun 22-də Avstriya millisinə qarşı keçirəcək.

İdman.Biz
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