DÇ-2026: Argentina - Avstriya matçında ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR + VİDEO

Argentina - Avstriya matçında ikinci hissə başlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, birinci hissədən sonra Argentina irəlidədir - 1:0.
21:54
Argentina - Avstriya matçında ilk yarı bitib.
İdman.Biz bildirir ki, birinci hissədən sonra Argentina irəlidədir - 1:0.
21:40
Argentina - Avstriya oyununda hesab açılır.
İdman.Biz bildirir ki, 39-cu dəqiqədə Lionel Messi fərqlənib.
21:12
Argentina - Avstriya oyununda Cənubi Amerika futbolçuları real qol şansını qaçırıblar.
İdman.Biz bildirir ki, 9-cu dəqiqədə Lionel Messi fürsətdən yararlana bilməyib.
21:01
Futbol üzrə dünya çempionatında J qrupunda oyunlara start verilir.
İdman.Biz bildirir ki, ilk olaraq Argentina və Avstriya milliləri üz-üzə gəlirlər.
Oyun “AT&T Stadium”da keçirilir. Matçın baş hakimi misirli Amin Ömərdir.
Hər iki komandanın 3 xalı var. İlk turda Argentina Əlcəzairi (3:0), Avstriya isə İordaniyanı (3:1) məğlub edib.