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DÇ-2026: Argentina - Avstriya matçında ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
22 İyun 2026 22:09
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DÇ-2026: Argentina - Avstriya matçında ikinci hissə başlayıb

Argentina - Avstriya matçında ikinci hissə başlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, birinci hissədən sonra Argentina irəlidədir - 1:0.

21:54

Argentina - Avstriya matçında ilk yarı bitib.

İdman.Biz bildirir ki, birinci hissədən sonra Argentina irəlidədir - 1:0.

21:40

Argentina - Avstriya oyununda hesab açılır.

İdman.Biz bildirir ki, 39-cu dəqiqədə Lionel Messi fərqlənib.

21:12

Argentina - Avstriya oyununda Cənubi Amerika futbolçuları real qol şansını qaçırıblar.

İdman.Biz bildirir ki, 9-cu dəqiqədə Lionel Messi fürsətdən yararlana bilməyib.

21:01

Futbol üzrə dünya çempionatında J qrupunda oyunlara start verilir.

İdman.Biz bildirir ki, ilk olaraq Argentina və Avstriya milliləri üz-üzə gəlirlər.

Oyun “AT&T Stadium”da keçirilir. Matçın baş hakimi misirli Amin Ömərdir.

Hər iki komandanın 3 xalı var. İlk turda Argentina Əlcəzairi (3:0), Avstriya isə İordaniyanı (3:1) məğlub edib.

İdman.Biz
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