22 İyun 2026
AZ

Fransa - İraq oyunu təxirə salına bilər

DÇ-2026
Xəbərlər
22 İyun 2026 14:08
63
Fransa - İraq oyunu təxirə salına bilər

Futbol üzrə dünya çempionatında sabah keçirilməsi nəzərdə tutulan Fransa - İraq oyunu əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təhlükə altına düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, sinoptiklər Filadelfiyada matç saatlarında güclü qasırğa və intensiv yağışların olacağını proqnozlaşdırırlar. Məlumata görə, yerli vaxtla saat 14:00-dan günün sonunadək sel riski ilə bağlı xəbərdarlıq da edilib.

Əlavə problem ondadır ki, qarşılaşmanın keçirilməsi planlaşdırılan stadionun dam örtüyü yoxdur. Bu səbəbdən hava şəraitinin kəskin pisləşəcəyi təqdirdə oyunun təxirə salınması və ya başlanğıc saatının dəyişdirilməsi ehtimalı istisna edilmir.

Qeyd edək ki, Fransa və İraq yığmaları dünya çempionatının I qrupunda mübarizə aparırlar. Qarşılaşmanın taleyi ilə bağlı yekun qərarın matç öncəsi veriləcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, Fransa - İraq oyunu Bakı vaxtı ilə iyunun 23-də saat 01:00-da başlayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bir əsrlik həsrət bitdi: Misirin qələbəsi ölkəni ayağa qaldırdı - VİDEO
11:36
DÇ-2026

Bir əsrlik həsrət bitdi: Misirin qələbəsi ölkəni ayağa qaldırdı - VİDEO

DÇ-2026-da Yeni Zelandiya üzərində qazanılan tarixi qələbədən sonra Misirdə bayram ab-havası yaşanıb
Fatih Terimdən türkiyəli azarkeşlərə çağırış: “Böyük ölkələr kimi davranmalıyıq”
10:43
DÇ-2026

Fatih Terimdən türkiyəli azarkeşlərə çağırış: “Böyük ölkələr kimi davranmalıyıq”

Türkiyə millisinin sabiq baş məşqçisi komandaya qarşı sərt münasibətin əleyhinə çıxıb
Suares oyunu tribunadan izlədi - FOTO
09:50
DÇ-2026

Suares oyunu tribunadan izlədi - FOTO

Kabo-Verde təcrübəli rəqibinə təslim olmayıb
DÇ-2026: Messi, Mbappe və Holandın komandaları səhnədə
09:15
DÇ-2026

DÇ-2026: Messi, Mbappe və Holandın komandaları səhnədə

Qrup mərhələsində 22 və 23 iyunda dörd qarşılaşma keçiriləcək
DÇ 2026: Misir tarix yazdı – mundiallar tarixində ilk qələbə - VİDEO
08:27
DÇ-2026

DÇ 2026: Misir tarix yazdı – mundiallar tarixində ilk qələbə - VİDEO

Yeni Zelandiya üzərində qələbə afrikalılara dünya çempionatları tarixində ilk üç xalı qazandırdı

Mbappe: “Ola bilsin, Holand məni düşünür, amma mən İraqı düşünürəm”
08:09
DÇ-2026

Mbappe: “Ola bilsin, Holand məni düşünür, amma mən İraqı düşünürəm”

Fransa millisinin hücumçusu Messi, Ronaldu və Holandla bağlı suala cavab verib

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub