DÇ-2026: Messi, Mbappe və Holandın komandaları səhnədə

DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin ikinci turunda növbəti oyunların afişası bəlli olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, 22 və 23 iyunda azarkeşlər dörd qarşılaşmanı izləyə biləcəklər.
Günün əsas diqqətçəkən matçları Argentina - Avstriya və Fransa - İraq görüşləridir. Argentina ikinci turda növbəti qələbə üçün meydana çıxacaq. Fransa isə İraqla oyunda üstünlüyünü davam etdirməyə çalışacaq. Norveç Seneqal qarşılaşmasında Erlinq Holandın çıxışı xüsusi maraq doğurur.
Oyunlar Bakı vaxtı ilə aşağıdakı kimidir:
DÇ-2026, qrup mərhələsi, ikinci tur
22 iyun
J qrupu
21:00 Argentina - Avstriya
23 iyun
I qrupu
01:00 Fransa - İraq
04:00 Norveç - Seneqal
J qrupu
07:00 İordaniya - Əlcəzair