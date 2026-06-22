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DÇ-2026: Messi, Mbappe və Holandın komandaları səhnədə

DÇ-2026
Xəbərlər
22 İyun 2026 09:15
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DÇ-2026: Messi, Mbappe və Holandın komandaları səhnədə

DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin ikinci turunda növbəti oyunların afişası bəlli olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, 22 və 23 iyunda azarkeşlər dörd qarşılaşmanı izləyə biləcəklər.

Günün əsas diqqətçəkən matçları Argentina - Avstriya və Fransa - İraq görüşləridir. Argentina ikinci turda növbəti qələbə üçün meydana çıxacaq. Fransa isə İraqla oyunda üstünlüyünü davam etdirməyə çalışacaq. Norveç Seneqal qarşılaşmasında Erlinq Holandın çıxışı xüsusi maraq doğurur.

Oyunlar Bakı vaxtı ilə aşağıdakı kimidir:

DÇ-2026, qrup mərhələsi, ikinci tur

22 iyun
J qrupu

21:00 Argentina - Avstriya

23 iyun
I qrupu

01:00 Fransa - İraq
04:00 Norveç - Seneqal

J qrupu

07:00 İordaniya - Əlcəzair

İdman.Biz
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