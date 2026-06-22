22 İyun 2026
AZ

Qanalı cadugər Keyni lənətləyəcəyini vəd edib

DÇ-2026
Xəbərlər
22 İyun 2026 18:13
84
Qanalı cadugər Keyni lənətləyəcəyini vəd edib

Qanalı cadugər Nana Kvaku Bonsam İngiltərə millisinin hücumçusu Hari Keyn barədə maraqlı açıqlama verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, İngiltərə - Qana oyunu ərəfəsində Keynin meydana çıxmasına mane olmaq istədiyini bildirib.

“Mən Hari Keyn üzərində işləyirəm. Daha əvvəl nəyə qadir olduğumu göstərmişəm, ona görə də onu necə dayandıracağımı bilirəm. Ona ciddi zədə arzulamıram. Elə etmək kifayətdir ki, ölkəmə qarşı oyunda iştirak edə bilməsin. Qanaya kömək etmək üçün öz işimi görəcəyəm”.

Qeyd edək ki, Nana Kvaku Bonsam 2014-cü il FIFA Dünya Çempionatının qrup mərhələsindəki Portuqaliya – Qana oyunundasn əvvəl portuqaliyalı ulduz futbolçu Kriştianu Ronalduya lənət oxuduğunu iddia etmişdi. Həmin dövrdə Ronaldunun dizindən zədə alması bu açıqlamaların yenidən gündəmə gəlməsinə səbəb olub.

Əlavə edək ki, iyunun 23-də keçiriləcək DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin II turunun İngiltərə – Qana oyunu ABŞ-ın Foksboro şəhərində(Massaçusets ştatı) yerləşən “Gillette Stadium”da baş tutacaq. Oyun Bakı vaxtl ilə 23:59-da start götürəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Belçikanın baş məşqçisi: “Yeni Zelandiyanı məğlub edəcəyik”
18:45
DÇ-2026

Belçikanın baş məşqçisi: “Yeni Zelandiyanı məğlub edəcəyik”

Hazırda Belçika iki xalla G qrupunda üçüncü yerdədir
DÇ-2026: Messi Avstriyaya qarşı, Fransa İraqı sınağa çəkir - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:08
DÇ-2026

DÇ-2026: Messi Avstriyaya qarşı, Fransa İraqı sınağa çəkir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Mundialın növbəti oyun günündə daha bir neçə komanda pley-offa vəsiqəni rəsmiləşdirə bilər
Əlirza Cahanbaxş: “Çətinliklər bizi birləşdirir”
15:52
DÇ-2026

Əlirza Cahanbaxş: “Çətinliklər bizi birləşdirir”

İran millisinin futbolçusu komandaya digər yığmalarla eyni münasibətin göstərilməsini tələb edib
Fransa - İraq oyunu təxirə salına bilər
14:08
DÇ-2026

Fransa - İraq oyunu təxirə salına bilər

Filadelfiyada gözlənilən güclü qasırğa və leysan yağışları matçın keçirilməsini sual altına salıb
Bir əsrlik həsrət bitdi: Misirin qələbəsi ölkəni ayağa qaldırdı - VİDEO
11:36
DÇ-2026

Bir əsrlik həsrət bitdi: Misirin qələbəsi ölkəni ayağa qaldırdı - VİDEO

DÇ-2026-da Yeni Zelandiya üzərində qazanılan tarixi qələbədən sonra Misirdə bayram ab-havası yaşanıb
Fatih Terimdən türkiyəli azarkeşlərə çağırış: “Böyük ölkələr kimi davranmalıyıq”
10:43
DÇ-2026

Fatih Terimdən türkiyəli azarkeşlərə çağırış: “Böyük ölkələr kimi davranmalıyıq”

Türkiyə millisinin sabiq baş məşqçisi komandaya qarşı sərt münasibətin əleyhinə çıxıb

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub