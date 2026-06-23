DÇ-2026: Mbappe Fransa millisini irəli çıxarır - YENİLƏNİR + VİDEO

Fransa - İraq matçında hesab açılıb.
İdman.Biz bildirir ki, 14-cü dəqiqədə Kilian Mbappe fransızları irəli çıxarıb.
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Futbol üzrə dünya çempionatında I qrupunda oyunlara start verilir.
İdman.Biz bildirir ki, ilk olaraq Fransa və İraq milliləri üz-üzə gəlirlər.
Oyun Filadelfiya şəhərindəki “Lincoln Financial Field” stadionunda keçirilir. Matçın baş hakimi kanadalı Dryu Fişerdir.
İlk turdan sonra Fransanın 3 xalı var. Birinci turda fransızlar Seneqalı 3:1 hesabı ilə məğlub ediblər. İraq isə ilk oyunda Norveçə məğlub olub – 1:4.