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DÇ-2026: Mbappe Fransa millisini irəli çıxarır - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
23 İyun 2026 01:15
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DÇ-2026: Mbappe Fransa millisini irəli çıxarır

Fransa - İraq matçında hesab açılıb.

İdman.Biz bildirir ki, 14-cü dəqiqədə Kilian Mbappe fransızları irəli çıxarıb.

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Futbol üzrə dünya çempionatında I qrupunda oyunlara start verilir.

İdman.Biz bildirir ki, ilk olaraq Fransa və İraq milliləri üz-üzə gəlirlər.

Oyun Filadelfiya şəhərindəki “Lincoln Financial Field” stadionunda keçirilir. Matçın baş hakimi kanadalı Dryu Fişerdir.

İlk turdan sonra Fransanın 3 xalı var. Birinci turda fransızlar Seneqalı 3:1 hesabı ilə məğlub ediblər. İraq isə ilk oyunda Norveçə məğlub olub – 1:4.

İdman.Biz
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