23 İyun 2026
AZ

DÇ-2026: Holanddan dubl, Norveçdən pley-off bileti – VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
23 İyun 2026 06:31
96
DÇ-2026: Holanddan dubl, Norveçdən pley-off bileti – VİDEO

Norveç millisi DÇ-2026-da ikinci qələbəsini qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, I qrupunun ikinci turunda Norveç Seneqalı 3:2 hesabı ilə məğlub edib. Görüş Nyu-Cersidəki “MetLife Stadium”da keçirilib.

Norveç hesabı 43-cü dəqiqədə Markus Holmgren Pedersenin qolu ilə açıb. İkinci hissədə Erlinq Holand səhnəyə çıxıb. Hücumçu 48-ci və 58-ci dəqiqələrdə fərqlənərək komandasına vacib qələbə qazandırıb.

Seneqalın heyətində hər iki qolu İsmaila Sarr vurub. O, 53-cü dəqiqədə fərqi azaldıb, 90+3-cü dəqiqədə isə ikinci dəfə fərqlənib. Buna baxmayaraq, Afrika təmsilçisi məğlubiyyətdən xilas ola bilməyib.

Bu nəticədən sonra Norveç iki oyuna altı xal toplayıb. Seneqal isə ikinci məğlubiyyətini alaraq xalsız qalıb. Norveç son turda Fransa ilə qrup liderliyi uğrunda qarşılaşacaq. Seneqal isə İraq millisi ilə görşəcək. Hər iki oyun 26 iyun, saat 23:00-da keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mbappe Messinin dünya çempionatlarındakı rekorduna yaxınlaşıb
04:55
DÇ-2026

Mbappe Messinin dünya çempionatlarındakı rekorduna yaxınlaşıb - YENİLƏNİB

Mbappenin dünya çempionatlarında 15 qol vurub
DÇ-2026: Fransa İraqı darmadağın edərək pley-offa yüksəlir
04:51
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa İraqı darmadağın edərək pley-offa yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun Filadelfiya şəhərindəki “Lincoln Financial Field” stadionunda keçirilib
FİFA Fransa-İraq oyununun dayandırılması ilə bağlı açıqlama yayıb
03:09
DÇ-2026

FİFA Fransa-İraq oyununun dayandırılması ilə bağlı açıqlama yayıb

İlk yarıdan sonra hesab 1:0 fransızların xeyrinədir
Lionel Messi DÇ-2026-da 40 komandadan daha çox qol vurub
00:36
DÇ-2026

Lionel Messi DÇ-2026-da 40 komandadan daha çox qol vurub

Bu qollar sayəsində “albiseleste” DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinə erkən vəsiqə qazanıb
Messi Avstriya ilə matçda penalti üzrə iki rekorda imza atıb
22 İyun 23:49
DÇ-2026

Messi Avstriya ilə matçda penalti üzrə iki rekorda imza atıb

Argentinalı dünya çempionatlarında 7 penalti vurub
Lionel Messi dünya çempionatlarında ən çox qol vuran futbolçudur
22 İyun 23:10
DÇ-2026

Lionel Messi dünya çempionatlarında ən çox qol vuran futbolçudur - YENİLƏNİB

Lionel Messi dünya çempionatında 18-ci qolunu vurub

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub
Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO
21 İyun 21:26
Voleybol

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan yığması son turda Portuqaliyaya 1:3 hesabı ilə məğlub olub