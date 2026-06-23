DÇ-2026: Holanddan dubl, Norveçdən pley-off bileti – VİDEO

Norveç millisi DÇ-2026-da ikinci qələbəsini qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, I qrupunun ikinci turunda Norveç Seneqalı 3:2 hesabı ilə məğlub edib. Görüş Nyu-Cersidəki “MetLife Stadium”da keçirilib.
Norveç hesabı 43-cü dəqiqədə Markus Holmgren Pedersenin qolu ilə açıb. İkinci hissədə Erlinq Holand səhnəyə çıxıb. Hücumçu 48-ci və 58-ci dəqiqələrdə fərqlənərək komandasına vacib qələbə qazandırıb.
Seneqalın heyətində hər iki qolu İsmaila Sarr vurub. O, 53-cü dəqiqədə fərqi azaldıb, 90+3-cü dəqiqədə isə ikinci dəfə fərqlənib. Buna baxmayaraq, Afrika təmsilçisi məğlubiyyətdən xilas ola bilməyib.
Bu nəticədən sonra Norveç iki oyuna altı xal toplayıb. Seneqal isə ikinci məğlubiyyətini alaraq xalsız qalıb. Norveç son turda Fransa ilə qrup liderliyi uğrunda qarşılaşacaq. Seneqal isə İraq millisi ilə görşəcək. Hər iki oyun 26 iyun, saat 23:00-da keçiriləcək.