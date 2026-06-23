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Norveç millisindən vikinq şousu: Azarkeşlərlə birlikdə qələbə coşqusu - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
23 İyun 2026 13:04
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Norveç millisindən vikinq şousu: Azarkeşlərlə birlikdə qələbə coşqusu - VİDEO

Norveç millisi DÇ-2026-da həm nəticəsi, həm də matçdan sonrakı qeyri-adi sevinci ilə diqqət çəkib.

İdman.Biz xəbər verir ki, I qrupunun ikinci turunda Norveç Seneqalı 3:2 hesabı ilə məğlub edib. Bu nəticədən sonra xallarını altıya çatdıran Avropa təmsilçisi 1/16 final mərhələsinə vəsiqəni təmin edib.

Final fitindən sonra stadionda rəngarəng görüntülər yaşanıb. Norveçli futbolçular tribunadakı minlərlə azarkeşlə birlikdə ölkənin simvollarından birinə çevrilən “vikinq avarı” sevincini ediblər. Futbolçular və fanatlar eyni ritmdə avarçəkmə hərəkəti ilə qələbəni qeyd ediblər.

Qeyd edək ki, Norveç son turda Fransa ilə qarşılaşacaq. Hər iki komandanın altı xalı var və I qrupunun lideri bu matçdan sonra müəyyənləşəcək.

İdman.Biz
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