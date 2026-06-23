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Martines Özbəkistanla oyundan ehtiyat edir

DÇ-2026
Xəbərlər
23 İyun 2026 16:54
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Martines Özbəkistanla oyundan ehtiyat edir

Portuqaliya millisinin baş məşqçisi Roberto Martines DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Özbəkistana qarşı keçirəcəkləri oyun barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, ispaniyalı mütəxəssis rəqibin yaxşı təşkilatlanmış komanda olduğunu bildirib. O, Özbəkistanın müdafiədə nizamlı oynadığını və bu səbəbdən Portuqaliyanı çətin qarşılaşma gözlədiyini deyib.

“Özbəkistan tamamilə fərqli komandadır. Onların çox yaxşı müdafiə strukturu və dəqiq oyun planı var. Baş məşqçiləri dünya çempionatları səviyyəsində böyük təcrübəyə malikdir. Buna görə bizi tam fərqli matç gözləyir”, - deyə Martines bildirib.

Portuqaliya millisinin çalışdırıcısı komandasının topla necə davranmalı olduğunu dəqiq anlamasının vacibliyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə, portuqaliyalılar taktiki üstünlük yaratmalı, boş zonaları tapmalı və təkbətək epizodlardan istifadə etməlidirlər.

Martines hücum xəttinin zəif olması fikri ilə razılaşmadığını da bildirib. O, Portuqaliyanın son oyunlarda qol sayı, topa nəzarət və rəqib meydanının son üçdəbirinə çıxış baxımından tarixinin ən yaxşı göstəricilərindən birini nümayiş etdirdiyini vurğulayıb.

“Buna görə hücumu komandamızın zəif tərəfi hesab etmirəm. Sadəcə ilk matçda çox emosional faktor var idi. Bu səbəbdən oyunumuz istədiyimiz nəticəni vermədi. İkinci qolu vura bilmədik və meydanın son üçdəbirində kifayət qədər imkan yarada bilmədik”, - deyə o əlavə edib.

Qeyd edək ki, Özbəkistan millisinə İtaliya futbolunun tanınmış simalarından olan Fabio Kannavaro rəhbərlik edir. O, futbolçu kimi 2006-cı ildə İtaliya millisi ilə dünya çempionu olub.

İdman.Biz
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