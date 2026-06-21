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DÇ-2026: İspaniya ikinci hissəyə də qolla başladı - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
21 İyun 2026 21:13
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DÇ-2026: İspaniya ikinci hissəyə də qolla başladı - YENİLƏNİR + VİDEO

İspaniya ikinci hissə başlayan kimi - 49-cu dəqiqədə Kukurelyanın qolu ilə hesabı 4:0 edir.

21:10

DÇ-2026-nın qrup mərhələsində ikinci turu çərçivəsində keçirilən İspaniya - Səudiyyə Ərəbistanı oyununda ikinci hissə başladı.

İdman.Biz xəbər verir ki, ilk 45 dəqiqədən sonra hesab 3:0 İspaniyanın xeyrinədir.

20:25

Cəmi üç dəqiqə sonra - 24-cü dəqiqədə Oyarzabal dubl edir - 3:0.

20:23

Oyunun 21-ci dəqiqəsində Oyarzabal İspaniyanın ikinci qolunu vurur - 2:0.

20:12

Lamin Yamal dünya çempionatında karyerasının ilk qolunu vurur. İspaniya 11-ci dəqiqədə hesabı açır.

20:02

DÇ-2026-nın qrup mərhələsində ikinci turun növbəti oyununa start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, H qrupunda İspaniya və Səudiyyə Ərəbistanı yığmaları üz-üzə gəlir. Qarşılaşma Atlantada keçirilir.

İspaniya ilk turda Kabo-Verde ilə 0:0 hesablı heç-heçə edib. Səudiyyə Ərəbistanı isə Uruqvayla 1:1 hesablı bərabərliyə qalıb.

Bu səbəbdən görüş hər iki komanda üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Qələbə qazanan tərəf qrupdan çıxmaq yolunda ciddi üstünlük əldə edəcək.

Komandalar oyuna aşağıdakı heyətlə çıxıblar:

İspaniya: Unai Simon, Pedro Poro, Kubarsi, Laporta, Kukurelya, Pedri, Rodri, Yamal, Olmo, Aleks Baena, Oyarzabal

Səudiyyə Ərəbistanı: Əl Ovais, Saud Abdulhamid, Əl-Tombakti, Lajami, Əl-Əmri, Əl-Harbi, Nasser Davsari, Xaibari, Cuvair, Albrikan, Salem Al-Davsari

İdman.Biz
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