DÇ-2026: İspaniya ikinci hissəyə də qolla başladı - YENİLƏNİR + VİDEO

İspaniya ikinci hissə başlayan kimi - 49-cu dəqiqədə Kukurelyanın qolu ilə hesabı 4:0 edir.
21:10
DÇ-2026-nın qrup mərhələsində ikinci turu çərçivəsində keçirilən İspaniya - Səudiyyə Ərəbistanı oyununda ikinci hissə başladı.
İdman.Biz xəbər verir ki, ilk 45 dəqiqədən sonra hesab 3:0 İspaniyanın xeyrinədir.
20:25
Cəmi üç dəqiqə sonra - 24-cü dəqiqədə Oyarzabal dubl edir - 3:0.
20:23
Oyunun 21-ci dəqiqəsində Oyarzabal İspaniyanın ikinci qolunu vurur - 2:0.
20:12
Lamin Yamal dünya çempionatında karyerasının ilk qolunu vurur. İspaniya 11-ci dəqiqədə hesabı açır.
20:02
DÇ-2026-nın qrup mərhələsində ikinci turun növbəti oyununa start verilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, H qrupunda İspaniya və Səudiyyə Ərəbistanı yığmaları üz-üzə gəlir. Qarşılaşma Atlantada keçirilir.
İspaniya ilk turda Kabo-Verde ilə 0:0 hesablı heç-heçə edib. Səudiyyə Ərəbistanı isə Uruqvayla 1:1 hesablı bərabərliyə qalıb.
Bu səbəbdən görüş hər iki komanda üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Qələbə qazanan tərəf qrupdan çıxmaq yolunda ciddi üstünlük əldə edəcək.
Komandalar oyuna aşağıdakı heyətlə çıxıblar:
İspaniya: Unai Simon, Pedro Poro, Kubarsi, Laporta, Kukurelya, Pedri, Rodri, Yamal, Olmo, Aleks Baena, Oyarzabal
Səudiyyə Ərəbistanı: Əl Ovais, Saud Abdulhamid, Əl-Tombakti, Lajami, Əl-Əmri, Əl-Harbi, Nasser Davsari, Xaibari, Cuvair, Albrikan, Salem Al-Davsari