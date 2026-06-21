21 İyun 2026
AZ

Dalo Özbəkistanla oyun haqda: “Asan matç gözləmirik”

DÇ-2026
Xəbərlər
21 İyun 2026 18:54
86
Dalo Özbəkistanla oyun haqda: “Asan matç gözləmirik”

Portuqaliya millisinin müdafiəçisi Dioqu Dalo DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Özbəkistana qarşı keçirəcəkləri oyun barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçu K qrupunun ikinci tur matçı öncəsi rəqibə ciddi yanaşdıqlarını bildirib.

“Qələbə ən vacib məsələdir. Onun inamlı olub-olmaması əsas deyil, qələbə qələbədir. Növbəti mərhələyə çıxmaq üçün qazana biləcəyimiz hər xal həmişə önəmlidir. Qətiyyətli komandaya qarşı oynayacağıq. Asan oyun gözləmirik. Amma düzgün qərarlar verib matçı qazanmaq bizdən asılıdır. Əsas vəzifəmiz budur”, - deyə Dalo Portuqaliya Futbol Federasiyasının rəsmi saytına açıqlamasında bildirib.

Qeyd edək ki, Portuqaliya -Özbkistan oyunu Bakı vaxtı ilə 23 iyun, saat 21:00-da keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniyanın Səudiyyə Ərəbistanı ilə oyun üçün heyəti açıqlanıb
18:36
DÇ-2026

İspaniyanın Səudiyyə Ərəbistanı ilə oyun üçün heyəti açıqlanıb

Luis de la Fuente hücum xəttində Baena, Oyarzabal və Yamal üçlüyünə güvənib
DÇ-2026-da favoritlər üçün imtahan: İspaniya və Belçika riskdə - İDMAN.BİZ-in İCMALI
18:19
DÇ-2026

DÇ-2026-da favoritlər üçün imtahan: İspaniya və Belçika riskdə - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İkinci turun oyunları H və G qruplarında səhv limitini ciddi şəkildə azalda bilər
Co Hart DÇ-2026-nın yeni topundan şübhələnir
17:43
DÇ-2026

Co Hart DÇ-2026-nın yeni topundan şübhələnir

İngiltərənin sabiq qapıçısı uzaq zərbələrdə topun gözləniləndən daha sürətli hərəkət etdiyini düşünür
Neymar Şotlandiya matçında meydana qayıda bilər
17:17
DÇ-2026

Neymar Şotlandiya matçında meydana qayıda bilər

Ançelotti zədəli Rafinyanın rolunu braziliyalı ulduza həvalə etməyi düşünür
DÇ-2026-da ulduzlar təkcə meydanda deyil
17:02
DÇ-2026

DÇ-2026-da ulduzlar təkcə meydanda deyil

Elit məşqçilərin turnirdəki rolu milli futbolun yeni trendinə çevrilir
Fransa - İraq matçı yarımçıq dayandırıla bilər
16:50
DÇ-2026

Fransa - İraq matçı yarımçıq dayandırıla bilər

Filadelfiyada gözlənilən leysan və ildırım DÇ-2026 oyununa təsir edə bilər

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub