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İspaniyanın Səudiyyə Ərəbistanı ilə oyun üçün heyəti açıqlanıb

DÇ-2026
Xəbərlər
21 İyun 2026 18:36
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İspaniyanın Səudiyyə Ərəbistanı ilə oyun üçün heyəti açıqlanıb

DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin ikinci turunda Səudiyyə Ərəbistanı ilə qarşılaşacaq İspaniya millisinin start heyəti açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, baş məşqçi Luis de la Fuente oyuna 4-3-3 sxemi ilə çıxmağa qərar verib.

İspaniyanın start heyəti belədir:

Qapıçı: Unai Simon

Müdafiəçilər: Pedro Porro, Pau Kubarsi, Aymerik Laport, Mark Kukurelya

Yarımmüdafiəçilər: Rodri, Pedri, Dani Olmo

Hücumçular: Lamin Yamal, Mikel Oyarzabal, Aleks Baena

Qeyd edək ki, İspaniya millisi DÇ-2026-da ilk turda Kabo-Verde ilə qolsuz heç-heçə edib. Bu səbəbdən Səudiyyə Ərəbistanı ilə oyun komanda üçün qrupdan çıxmaq baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Oyun bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

İdman.Biz
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