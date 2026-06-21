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Fransa - İraq matçı yarımçıq dayandırıla bilər

DÇ-2026
Xəbərlər
21 İyun 2026 16:50
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Fransa - İraq matçı yarımçıq dayandırıla bilər

DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Fransa və İraq yığmaları arasında keçiriləcək oyun hava şəraitinə görə müvəqqəti dayandırıla bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “L’Equipe” məlumat yayıb. Görüşün keçiriləcəyi Filadelfiyada matç zamanı leysan, ildırım və güclü külək ehtimalı var.

Qaydalara əsasən, stadion yaxınlığında ildırım təhlükəsi qeydə alınarsa, təşkilatçılar təhlükəsizlik protokolunu işə salmalıdırlar. Bu halda futbolçular meydanı tərk edəcək, qarşılaşma isə müəyyən müddətə dayandırılacaq.

Fransa - İraq oyunu Bakı vaxtı ilə 23 iyun saat 01:00-da “Linkoln Faynenşl Fild” stadionunda keçiriləcək.

Bənzər hadisə ABŞ-də təşkil olunan Klublararası Dünya çempionatı-2025-də də yaşanıb. “Çelsi” - “Benfika” matçı göy gurultulu hava səbəbindən təxminən iki saat dayanıb və qarşılaşmanın ümumi müddəti dörd saat yarımdan çox çəkib.

Qeyd edək ki, Fransa millisi ilk turda Seneqalı 3:1 hesabı ilə məğlub edib. İraq isə Norveçə 1:4 uduzub. Bu səbəbdən qrup mərhələsinin ikinci tur oyunu hər iki komanda üçün pley-off mübarizəsi baxımından vacib sayılır.

İdman.Biz
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