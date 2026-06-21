Co Hart DÇ-2026-nın yeni topundan şübhələnir

İngiltərə millisinin sabiq qapıçısı Co Hart DÇ-2026-da istifadə olunan yeni “Adidas Trionda” topunun qapıçılar üçün problem yaratdığını bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, bu barədə BBC-nin dünya çempionatı yayımında danışıb. Hartın fikrincə, turnirdə uzaqdan vurulan bəzi zərbələrdə top qapıçıların gözlədiyindən daha tez onlara çatır.
Sabiq qolkiper İngiltərə - Xorvatiya oyununda Pikfordun buraxdığı qolu nümunə göstərib. Onun sözlərinə görə, Pikford zərbəyə vaxtında reaksiya versə də, topu əli ilə yox, barmaqları ilə qaytarmağa çalışıb. Hart bunun qapıçının mövqe səhvindən çox, topun sürəti ilə bağlı ola biləcəyini deyib.
O, Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappenin Seneqal qapıçısı Eduar Mendinin qoruduğu qapıya vurduğu qolu da eyni kontekstdə dəyərləndirib. Hart bildirib ki, Mendi Çempionlar Liqasının qalibi olmuş təcrübəli qapıçıdır, amma həmin epizodda topa əlini vaxtında qaldıra bilməyib.
Sabiq qapıçı Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messinin Əlcəzairlə oyunda Luka Zidana vurduğu qolu da ayrıca qeyd edib. Onun fikrincə, bu zərbə yaxşı olsa da, “götürülməz” deyildi və Zidan həmin topu çıxarmağa qadir idi. Hart hesab edir ki, problem qapıçıların ayaq mövqeyində yox, əl-göz koordinasiyasında və topun uçuş sürətinə uyğunlaşmaqda yaranır.
Co Hart turnir irəlilədikcə qapıçıların yeni topun sürətinə və stadion şəraitinə daha yaxşı uyğunlaşacağını da əlavə edib.