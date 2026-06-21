21 İyun 2026
AZ

Co Hart DÇ-2026-nın yeni topundan şübhələnir

DÇ-2026
Xəbərlər
21 İyun 2026 17:43
40
Co Hart DÇ-2026-nın yeni topundan şübhələnir

İngiltərə millisinin sabiq qapıçısı Co Hart DÇ-2026-da istifadə olunan yeni “Adidas Trionda” topunun qapıçılar üçün problem yaratdığını bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, bu barədə BBC-nin dünya çempionatı yayımında danışıb. Hartın fikrincə, turnirdə uzaqdan vurulan bəzi zərbələrdə top qapıçıların gözlədiyindən daha tez onlara çatır.

Sabiq qolkiper İngiltərə - Xorvatiya oyununda Pikfordun buraxdığı qolu nümunə göstərib. Onun sözlərinə görə, Pikford zərbəyə vaxtında reaksiya versə də, topu əli ilə yox, barmaqları ilə qaytarmağa çalışıb. Hart bunun qapıçının mövqe səhvindən çox, topun sürəti ilə bağlı ola biləcəyini deyib.

O, Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappenin Seneqal qapıçısı Eduar Mendinin qoruduğu qapıya vurduğu qolu da eyni kontekstdə dəyərləndirib. Hart bildirib ki, Mendi Çempionlar Liqasının qalibi olmuş təcrübəli qapıçıdır, amma həmin epizodda topa əlini vaxtında qaldıra bilməyib.

Sabiq qapıçı Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messinin Əlcəzairlə oyunda Luka Zidana vurduğu qolu da ayrıca qeyd edib. Onun fikrincə, bu zərbə yaxşı olsa da, “götürülməz” deyildi və Zidan həmin topu çıxarmağa qadir idi. Hart hesab edir ki, problem qapıçıların ayaq mövqeyində yox, əl-göz koordinasiyasında və topun uçuş sürətinə uyğunlaşmaqda yaranır.

Co Hart turnir irəlilədikcə qapıçıların yeni topun sürətinə və stadion şəraitinə daha yaxşı uyğunlaşacağını da əlavə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Neymar Şotlandiya matçında meydana qayıda bilər
17:17
DÇ-2026

Neymar Şotlandiya matçında meydana qayıda bilər

Ançelotti zədəli Rafinyanın rolunu braziliyalı ulduza həvalə etməyi düşünür
DÇ-2026-da ulduzlar təkcə meydanda deyil
17:02
DÇ-2026

DÇ-2026-da ulduzlar təkcə meydanda deyil

Elit məşqçilərin turnirdəki rolu milli futbolun yeni trendinə çevrilir
Fransa - İraq matçı yarımçıq dayandırıla bilər
16:50
DÇ-2026

Fransa - İraq matçı yarımçıq dayandırıla bilər

Filadelfiyada gözlənilən leysan və ildırım DÇ-2026 oyununa təsir edə bilər
Belçikaya Doku zərbəsi: İranla oyunu buraxacaq
16:38
DÇ-2026

Belçikaya Doku zərbəsi: İranla oyunu buraxacaq

Vinger respirator infeksiyanın təkrarlanması səbəbindən DÇ-2026 matçında iştirak etməyəcək
Şlotterbek üçün DÇ-2026 bitə bilər
15:48
DÇ-2026

Şlotterbek üçün DÇ-2026 bitə bilər

Müdafiəçi Fil Dişi Sahili ilə oyunun 13-cü dəqiqəsindən zədəli oynayıb
Klopp Türkiyənin mundial fiaskosunun səbəbini açıqladı
14:32
DÇ-2026

Klopp Türkiyənin mundial fiaskosunun səbəbini açıqladı

Almaniyalı mütəxəssis DÇ-2026-da uğursuzluğu psixoloji təzyiq və balans itkisi ilə izah edib

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub