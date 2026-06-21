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DÇ-2026-da favoritlər üçün imtahan: İspaniya və Belçika riskdə - İDMAN.BİZ-in İCMALI

DÇ-2026
İcmal
21 İyun 2026 18:19
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DÇ-2026-da favoritlər üçün imtahan: İspaniya və Belçika riskdə - İDMAN.BİZ-in İCMALI

DÇ-2026-da bu axşam iki diqqətçəkən qarşılaşma keçiriləcək. H qrupunda İspaniya Səudiyyə Ərəbistanı ilə, G qrupunda isə Belçika İranla üz-üzə gələcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, İspaniya - Səudiyyə Ərəbistanı oyunu Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da Atlantada, Belçika - İran matçı isə saat 23:00-da Los-Ancelesdə start götürəcək. Hər iki görüş ikinci turun sadə təqvim oyunu yox, qrupun psixoloji istiqamətini dəyişə biləcək qarşılaşmadır.

İspaniya ilk turda Kabo-Verde ilə 0:0 oynamaqla özünü çətin vəziyyətə salıb. Luis de la Fuentenin komandası topa sahib olsa da, rəqibin sıx müdafiəsini aşmaqda problem yaşayıb. Bu dəfə məsələ təkcə qələbə deyil. İspaniya oyunun tempini, hücum ritmini və favorit statusunu bərpa etməlidir.

Səudiyyə Ərəbistanı isə Uruqvayla 1:1 hesablı heç-heçədən sonra bu oyuna daha rahat psixoloji durumda çıxır. Komanda anlayır ki, İspaniyadan alınacaq xal son tur öncəsi qrupdan çıxmaq şansını ciddi şəkildə artıracaq. Ona görə də ərəb komandasından riskli yox, çox intizamlı və səbirli futbol gözlənilir.

Bu matçın əsas düyünü İspaniyanın mərkəzdə sürəti necə artıracağıdır. Səudiyyə Ərəbistanı böyük ehtimalla müdafiə blokunu aşağıda quracaq, cərimə meydançası ətrafında boşluqları bağlayacaq və İspaniyanı cinahlardan asmalara məcbur etməyə çalışacaq. Belə oyunda Lamin Yamalın fərdi keyfiyyəti, Dani Olmonun xətlərarası hərəkəti və yarımmüdafiənin topu gecikdirmədən irəli ötürməsi həlledici ola bilər.

İspaniya erkən qol tapsa, oyun onun nəzarətinə keçəcək. Amma hesab uzun müddət açılmasa, təzyiq favorit komandanın üzərinə yığılacaq. Səudiyyə Ərəbistanı üçün ən real yol sürətli əks-hücumlar, standart vəziyyətlər və Məhəmməd Əl-Ovaisin qapıdakı performansıdır.

G qrupunda Belçika - İran oyunu daha sərt ssenari vəd edir. Belçika ilk turda Misirlə 1:1, İran isə Yeni Zelandiya ilə 2:2 oynayıb. Bu nəticələrdən sonra qrupda bütün komandalar eyni xəttə dayanıb. Qələbə qazanan tərəf pley-off yolunda ciddi üstünlük əldə edəcək, məğlub olan komanda isə son tura böyük təzyiq altında çıxacaq.

Belçikanın əsas problemi hücum potensialının kağız üzərində güclü, meydanda isə hələ tam axıcı olmamasıdır. Misirlə görüşdə komandanın oyunu müəyyən hissələrdə ləng görünüb. Romelu Lukakunun fiziki durumu və oyun dəqiqələrinin idarə olunması baş məşqçi Rudi Qarsiya üçün vacib məsələdir. Jeremi Dokunun xəstəlik səbəbindən İranla oyunda iştirak etməməsi də Belçikanın cinah sürətini azalda bilər.

İran isə oyuna yalnız taktiki yox, fiziki baxımdan da çətin fonda çıxır. Komanda ABŞ-yə giriş məhdudiyyətləri səbəbindən Tixuanada məskunlaşıb və oyunlara sərhədi keçərək getməli olur. Baş məşqçi Amir Qalenoyi Belçika ilə matça hazırlıq vaxtının azlığından narazılıq edib. Bu detal İranın bərpa, məşq ritmi və oyun planını tam işləməsi baxımından vacibdir.

Buna baxmayaraq, İranın Belçikaya problem yaratmaq üçün aydın planı var: sıx müdafiə, mərkəzdə fiziki mübarizə, tempin aşağı salınması və standart vəziyyətlər. Belçika topa sahib olacaq, amma İran oyunu açıq futbola çevirməməyə çalışacaq. Burada əsas sual Belçikanın səbirli hücumu nə qədər keyfiyyətli quracağı və De Bruynenin final ötürmələr üçün nə qədər boş zona tapacağıdır.

Bu axşam İspaniya və Belçika üçün status yox, reaksiya gecəsidir. Hər iki favorit ilk turdakı xal itkisindən sonra qrupda nəzarəti geri almağa çalışacaq. Səudiyyə Ərəbistanı və İran isə bir daha göstərmək istəyir ki, bu mundialda adlar yox, oyun planı nəticə verir.

Aqil Tağıyev
İdman.Biz
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