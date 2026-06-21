Lamin Yamal İspaniya tarixində ikinci oldu

İspaniya millisinin hücumçusu Lamin Yamal DÇ-2026-da Səudiyyə Ərəbistanı ilə oyunda vurduğu qolla tarixə düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 18 yaş 343 günlük futbolçu dünya çempionatlarında İspaniya millisinin heyətində qol vuran ən gənc ikinci oyunçu olub. Yamal H qrupunun ikinci turunda keçirilən matçın 11-ci dəqiqəsində fərqlənib.
Bu göstəricidə birinci yerdə Qavi qalır. O, DÇ-2022-də 18 yaş 110 günlük olarkən fərqlənib. Hər iki futbolçu “Barselona”nın məşhur “La Masiya” akademiyasının yetirməsidir.
Lamin Yamal İspaniya millisində debütünü 2023-cü ilin sentyabrında edib. O, həmin vaxt həm yığmanın ən gənc debütantı adına sahib çıxıb.