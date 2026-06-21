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Lamin Yamal İspaniya tarixində ikinci oldu

DÇ-2026
Xəbərlər
21 İyun 2026 20:43
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Lamin Yamal İspaniya tarixində ikinci oldu

İspaniya millisinin hücumçusu Lamin Yamal DÇ-2026-da Səudiyyə Ərəbistanı ilə oyunda vurduğu qolla tarixə düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 18 yaş 343 günlük futbolçu dünya çempionatlarında İspaniya millisinin heyətində qol vuran ən gənc ikinci oyunçu olub. Yamal H qrupunun ikinci turunda keçirilən matçın 11-ci dəqiqəsində fərqlənib.

Bu göstəricidə birinci yerdə Qavi qalır. O, DÇ-2022-də 18 yaş 110 günlük olarkən fərqlənib. Hər iki futbolçu “Barselona”nın məşhur “La Masiya” akademiyasının yetirməsidir.

Lamin Yamal İspaniya millisində debütünü 2023-cü ilin sentyabrında edib. O, həmin vaxt həm yığmanın ən gənc debütantı adına sahib çıxıb.

İdman.Biz
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