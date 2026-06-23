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Kriştianu Ronaldu Miroslav Klozeyə çatıb

DÇ-2026
Xəbərlər
23 İyun 2026 21:57
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Kriştianu Ronaldu Miroslav Klozeyə çatıb

Portuqaliya millisinin kapitanı Kriştianu Ronaldu DÇ-2026 qrup mərhələsinin Özbəkistana qarşı oyununda əsas heyətdə meydana çıxıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu, 41 yaşlı hücumçunun dünya çempionatlarında 24-cü oyunudur.

Bu, əfsanəvi portuqaliyalı hücumçunu Almaniya millisinin oyunçusu Miroslav Kloze ilə eyni səviyyəyə çatdırır və dünya çempionatı oyunlarında bütün zamanların ən yaxşı üçlüyünə daxil edir.

Ronaldu 23 oyun keçirən məşhur italyan müdafiəçisi Paolo Maldinini qabaqlayıb. Hazırda yalnız Almaniyanın keçmiş müdafiəçisi Lotar Matteus (25 oyun) və Argentina kapitanı Lionel Messi (28 oyun) Ronaldudan daha çox dünya çempionatı oyununda iştirak ediblər.

Portuqaliya ilə Özbəkistan arasındakı oyun hazırda davam edir və Portuqaliya 3:0 hesabı ilə öndədir.

İdman.Biz
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