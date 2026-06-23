DÇ-2026: Ronaldu tənqidçilərə cavab verə biləcəkmi? İngiltərə pley-offun astanasında – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün futbol üzrə DÇ-2026-da qrup mərhələsinin ikinci turuna yekun vurulacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, mundialın 13-cü oyun günündə K və L qruplarının komandaları mübarizəyə qoşulacaqlar. İlk turdan sonra bu qruplarda həm favoritlər, həm də növbəti xal itkisinin pley-off yolunu ciddi şəkildə çətinləşdirə biləcəyi yığmalar formalaşıb.
Portuqaliya – Özbəkistan (23 iyun, 21:00, burada və bundan sonra vaxt Bakı vaxtı ilə göstərilib)
Portuqaliya turnirə gözlənildiyi kimi başlamayıb. Roberto Martinesin komandası Konqo Demokratik Respublikası ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib. K qrupunda ilk turdan sonra Kolumbiya liderdir. Portuqaliya və KDR-nin hərəsinin 1 xalı var, Özbəkistan isə sonuncu pillədə qərarlaşıb.
Diqqət yenə də Kriştianu Ronaldunun üzərində olacaq. İlk oyundakı heç-heçədən sonra həm Portuqaliya, həm də kapitanın ünvanına kifayət qədər tənqid səsləndirilib. Martines isə bunları ədalətsiz adlandırıb. Mütəxəssis vurğulayıb ki, komanda oyununu yaxşılaşdırmalıdır və bütün müzakirələri bir futbolçunun üzərində qurmaq düzgün deyil.
Özbəkistan üçün bu qarşılaşma turnirdə qalmaq baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Dünya çempionatının debütantı Kolumbiyaya 1:3 hesabı ilə uduzsa da, təsadüfi iştirakçı təsiri bağışlamayıb. Abbosbek Fayzullayev yığmanın mundiallar tarixində ilk qolunu vurub, Fabio Kannavaronun komandası isə sürətli əks-hücumlarla təhlükə yaratmağa qadir olduğunu göstərib.
İngiltərə – Qana (23 iyun, 23:59)
L qrupunda İngiltərə və Qana ilk oyunlarını qələbə ilə başa vurublar və indi pley-offa doğru böyük addım ata bilərlər. İngilislər Xorvatiyanı 4:2 hesabı ilə məğlub edib, Qana isə Panama üzərində 1:0 hesablı qələbə qazanıb. Buna görə də Bostondakı qarşılaşma qrup liderliyi uğrunda mübarizə xarakteri daşıyır.
Tomas Tuxelin komandası hücumda parlaq oyun nümayiş etdirsə də, baş məşqçi Xorvatiya ilə matçdan sonra yalnız müsbət məqamlardan danışmayıb. İngiltərə iki qol buraxıb və Tuxel oyunun müəyyən hissələrini narahatedici siqnal adlandıraraq müdafiədə nizam-intizamın artırılmasını tələb edib. Bununla yanaşı, komandanın ciddi kadr problemləri yoxdur. Deklan Rays və Harri Keyn oynamağa hazırdırlar, Bukayo Saka da komanda ilə birlikdə məşqlərə qatılıb.
Qananın vəziyyəti isə nəticə baxımından daha rahat, tapşırıq baxımından isə daha mürəkkəbdir. Panama üzərində qələbə komandaya 3 xal qazandırıb, lakin bu dəfə rəqib daha güclüdür. Maraqlıdır ki, İngiltərə və Qana indiyədək yalnız bir dəfə – 2011-ci ildə "Uembli"də keçirilən yoldaşlıq görüşündə qarşılaşıblar. Həmin matç 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb. Bu dəfə isə səhvin qiyməti daha yüksək olacaq.
Panama – Xorvatiya (24 iyun, 03:00)
Bu görüş artıq geri çəkilmək hüququ qalmayan komandalar üçündür. Panama Qanaya 0:1, Xorvatiya isə İngiltərəyə 2:4 hesabı ilə uduzub. Hər iki komanda xalsızdır və Torontodakı məğlubiyyət pley-off şanslarını minimuma endirə bilər. Halbuki yeni formata əsasən, 1/16 finala yalnız ilk iki yerin sahibləri deyil, həm də qruplarda üçüncü olan ən yaxşı səkkiz komanda yüksəlir.
Xorvatiya İngiltərə ilə matçda zaman-zaman yaxşı təsir bağışlayıb, iki qol vurub, lakin müdafiədə ciddi səhvlərə yol verib. Zlatko Daliçin komandası üçün Panama ilə görüş vəziyyəti nəzarətə qaytarmaq imkanıdır. Yenə də əsas ümid təcrübəli yarımmüdafiə xəttinə və ilk oyunda fərqlənən Martin Baturina ilə Petar Musanın çıxışına bağlanacaq.
Panama isə əksinə, maksimum dərəcədə praqmatik futbol oynamağa çalışacaq. Komanda Qana ilə görüşdə son dəqiqələrə qədər müqavimət göstərsə də, oyunun sonlarında qol buraxıb. İndi onlar yalnız müdafiə olunmamalı, həm də qol yolları axtarmalıdırlar. Panama üçün bu, tarixdə ikinci dünya çempionatıdır və komanda hələ də mundiallarda ilk xalını qazanmağa çalışır.
Kolumbiya – Konqo (24 iyun, 06:00)
Kolumbiya K qrupunda turnirə ən inamlı başlayan komanda olub. Özbəkistan üzərində 3:1 hesablı qələbə Nestor Lorensonun yetirmələrini liderliyə yüksəldib. Daha bir uğurlu nəticə isə onlara pley-offun qapılarını aça bilər. İlk matçda Luis Dias, Daniel Munyos və Xamilton Kampas fərqlənərək komandanın hücum potensialını nümayiş etdiriblər.
Lakin Konqo ilə oyuna hazırlıq ideal keçməyib. Qvadalaxarada keçirilən son məşq güclü fırtına səbəbindən yarımçıq dayandırılıb və futbolçular hazırlığı qapalı zalda davam etdirməli olublar. Bu amilin planları pozacağı gözlənilmir, amma vacib görüş öncəsi müəyyən qeyri-müəyyənlik yaradır.
Konqo Demokratik Respublikası isə artıq qrupun maraqlı hekayələrindən birinə çevrilib. Sebastyan Desabrın komandası Portuqaliya ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib və dünya çempionatları tarixində ilk xalını qazanıb. Yoan Vissanın qolu yalnız nəticə baxımından deyil, həm də rəqiblərə verilən mesaj kimi diqqət çəkib. Konqolular səbirli oynamağı, müdafiə olunmağı və keçid fazalarında rəqibi cəzalandırmağı bacarırlar.
Qeyd edək ki, bu, Kolumbiya ilə Konqo DR arasında belə səviyyədə ilk qarşılaşma olacaq. Görüş qrupun taleyinə ciddi təsir göstərə bilər. Kolumbiyanın qələbəsi onu liderliyə daha da yaxınlaşdıracaq, Afrika təmsilçisinin uğuru isə pley-off uğrunda mübarizəni turnirin ən gözlənilməz intriqalarından birinə çevirəcək.