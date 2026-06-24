Bastian Şvaynştayger irqçilikdə günahlandırılıb

Almaniya millisinin keçmiş yarımmüdafiəçisi Bastian Şvaynştayger Kot-d′İvuar milli komandasını təhlil edərkən irqçi stereotiplərdən istifadə etməkdə ittiham olunub.
İdman.Biz bildirir ki, Almaniya 2026-cı il dünya çempionatının ikinci turunda Kot-d′İvuarı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.
Matçdan əvvəl Almaniyanın ARD kanalında ekspert kimi çıxış edən Şvaynştayger Kot-d′İvuarın “Afrika futbolu” oynadığını iddia edib və bunu “bir az qeyri-ənənəvi, bəzən vəhşi və taktiki cəhətdən o qədər də qeyri-mütəşəkkil” adlandırıb. 2014-cü il dünya çempionu əlavə edib ki, Almaniya “oyunun bəzən gözlənilməz olacağına hazır olmalıdır”.
Bunun ardınca keçmiş “Bavariya” və “Mançester Yunayted” oyunçusu qaradərili insanların imicini onların fiziki xüsusiyyətlərinə endirərkən intellektual qabiliyyətlərini inkar etdiyi deyilən irqçi və müstəmləkəçi klişelərdən istifadə etməkdə ittiham olunub.
“Vəhşi” kimi xarakteristikalar futboldan daha qədim və irqçi və müstəmləkə köklərinə malik stereotiplərə əsaslanır.
Keçmişdə Afrika əsilli qaradərili insanlar mədəniyyətsiz (“vəhşi”), yad (“qeyri-ənənəvi”) və potensial təhlükəli (“gözlənilməz”) kimi damğalanırdılar", - deyə qaradərili alman jurnalist və yazıçı Filip Avunu “Spiegel” üçün yazdığı bir köşədə bildirib.
Avunu vurğulayıb ki, Şvaynştaygeri irqçi hesab etmir.
"Bu, doğru deyil. Bəyanatlarının problemli təbiətinə baxmayaraq, Şvaynştayger qətiyyən irqçi deyil və belə damğalanmamalıdır”, - deyə o əlavə edib.
Lakin jurnalist qeyd edib ki, 41 yaşlı keçmiş futbolçunun sözləri “bir çox alman azarkeşinin və futbol mütəxəssislərinin fikrini əks etdirir”.