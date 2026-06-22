DÇ-2026: Uruqvay - Kabo-Verde matçının heyətləri açıqlanıb

DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Uruqvay və Kabo-Verde yığmaları üz-üzə gələcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, H qrupunun ikinci tur matçı ABŞ-nin Mayami şəhərindəki “Hard Rok” stadionunda keçiriləcək. Qarşılaşmanın baş hakimi norveçli Espen Eskos olacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə 02:00-da başlayacaq.
Komandaların start heyətləri də açıqlanıb.
Uruqvay: Muslera, Varela, Kaseres, Olivera, Sanabriya, Arauxo Vilçes, Valverde, Bentankur, Uqarte, Kanobbio, Vinyas.
Kabo-Verde: Vozinya, Moreyra, Lopes, Borjeş, Kabral, Mendeş, Lenini, Arkanju, Rodriqeş, Monteyru, Benşimol.
Qeyd edək ki, Uruqvay ilk turda Səudiyyə Ərəbistanı ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib. Kabo-Verde isə mundialdakı debüt oyununda İspaniyadan xal alaraq 0:0 hesablı nəticə ilə diqqət çəkib.
H qrupunun üçüncü turunda Uruqvay İspaniya, Kabo-Verde isə Səudiyyə Ərəbistanı ilə qarşılaşacaq. Hər iki oyun 27 iyunda keçiriləcək.