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DÇ-2026: İsveçrə Kanada ilə oyunda fərqi artırıb - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
25 İyun 2026 00:17
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DÇ-2026: İsveçrə Kanada ilə oyunda fərqi artırıb

Kanada - İsveçrə oyununda hesab dəyişib.

İdman.Biz bildirir ki, 57-ci dəqiqədə Yoan Manzambi hesabı 2:0 edib.

00:06

Kanada - İsveçrə oyununda hesab açılıb.

46-cı dəqiqədə Ruben Varqas Avropa millisini irəli çıxarıb.

23:49

Kanada - İsveçrə oyununda ilk yarı bitib.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar birinci hissədə fərqlənə bilməyiblər.

23:00

Futbol üzrə dünya çempionatında C qrupunda matçlara yekun vurulur.

İdman.Biz bildirir ki, 3-cü turda qrupun liderləri İsveçrə və Kanada rastlaşırlar.

Bu komandalar hərəyə 4 xal toplayıblar və heç-heçə onların hər ikisini növbəti mərhələyə çıxara bilər. Kanada bu matçda meydan sahibləri rolundadır. Oyun Kanadanın Vankuver şəhərindəki “BC Place” stadionunda keçirilir. Baş hakim braziliyalı Ramon Abattidir.

Qrupdakı digər iki komanda – Bosniya və Herseqovina ilə Qətər isə hərəyə 1 xal toplayıblar və nəzəri olaraq növbəti mərhələyə yüksəlmək şanslarını qoruyurlar.

Bu qrupda əvvəlki turlarda keçirilmiş oyunlarda Kanada Bosniya və Herseqovina ilə heç-heçə oynayıb (1:1), Qətərə isə böyük hesabla qalib gəlib – 6:0.

İsveçrə isə Qətərlə 1:1 hesablı heç-heçəyə qane olub, ikinci turda isə Bosniya və Herseqovinanı məğlub edib – 4:1.

İdman.Biz
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