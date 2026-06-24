25 İyun 2026
AZ

ABŞ DÇ-2026-da İran komandası üçün məhdudiyyətləri yumşaldıb

DÇ-2026
Xəbərlər
24 İyun 2026 23:33
106
ABŞ DÇ-2026-da İran komandası üçün məhdudiyyətləri yumşaldıb

ABŞ hakimiyyəti DÇ-2026 zamanı İran milli komandası üçün tətbiq olunan bəzi məhdudiyyətləri yumşaldıb.

İdman.Biz-in NBC-yə istinadən verdiyi məlumata görə, ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Departamenti İran komandasının oyundan iki gün əvvəl ölkəyə daxil olmasına icazə verib.

Yeni qaydalar 26 iyunda Misirlə keçiriləcək qrup mərhələsinin son oyunundan əvvəl qüvvəyə minəcək. Əvvəllər İran futbolçularına oyunlardan yalnız bir gün əvvəl ABŞ-a daxil olmağa icazə verilirdi.

Mənbənin məlumatına görə, İran Futbol Federasiyası əvvəlki məhdudiyyətlərin komandanın oyunlara hazırlığına mənfi təsir göstərdiyinə inanaraq FİFA-ya etiraz etmək niyyətində idi.

Lakin əsas tələblərdən biri dəyişməz olaraq qalıb. Oyundan sonra İran nümayəndə heyətindən hələ də dərhal ABŞ-ı tərk etməsi tələb olunur. Milli komandanın məşqçilər heyəti əvvəllər bu prosedurun oyunçuların oyunlardan sonra tam sağalmasına mane olduğunu bildirmişdi.

Xatırladaq ki, Vaşinqton və Tehran arasında gərginlik səbəbindən İran milli komandası Dünya Kuboku zamanı Meksikada yerləşir və yalnız oyunlar üçün ABŞ-a səfər edir.

İki turdan sonra komandanın iki xalı var və onlar Yeni Zelandiya (2:2) və Belçika (1:1) ilə heç-heçə ediblər. Onların pley-offa vəsiqələri son turda Misirlə oyunda müəyyənləşəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ”ın legionerləri Fransanın dünya çempionu olacağına əmindirlər
00:25
DÇ-2026

“Qarabağ”ın legionerləri Fransanın dünya çempionu olacağına əmindirlər - VİDEO

Hər üç oyunçu çempionatın qalibi olaraq Fransanı gördüklərini açıqlayıblar
DÇ-2026: İsveçrə Kanada ilə oyunda fərqi artırıb
00:17
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə Kanada ilə oyunda fərqi artırıb - YENİLƏNİR + VİDEO

İsveçrə qrup lideri və meydan sahibləri Kanadaya qarşı oynayır
DÇ-2026: Bosniya - Qətərlə oyununda ikinci hissədir
00:08
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya - Qətərlə oyununda ikinci hissədir - YENİLƏNİR + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
Zədəli Kone Kanadanın oyununa əlil arabasında gəlib
00:04
DÇ-2026

Zədəli Kone Kanadanın oyununa əlil arabasında gəlib - VİDEO

Yarımmüdafiəçi Qətərə qarşı əvvəlki matçda ciddi zədə almışdı
Messi və Mbappe dünya çempionatlarında penaltilərsiz ən çox qol vuranları arasındadır
24 İyun 23:02
DÇ-2026

Messi və Mbappe dünya çempionatlarında penaltilərsiz ən çox qol vuranları arasındadır

Kloze penaltilərsiz 16 qolla dünya çempionatı tarixində ən çox qol vuran oyunçu olaraq qalır
Tomas Tuxel: “Heç kim hər oyunda 4 qol vuraraq çempion olmayıb”
24 İyun 22:45
DÇ-2026

Tomas Tuxel: “Heç kim hər oyunda 4 qol vuraraq çempion olmayıb”

İngiltərə 2 oyundan sonra 4 xala malikdir

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
DÇ-2026: İran azlıqda qalan Belçikanın qapısına yol tapa bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
22 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: İran azlıqda qalan Belçikanın qapısına yol tapa bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

G qrupunda keçirilən oyun qolsuz bərabərliklə başa çatıb
DÇ-2026: Kabo-Verde mundialda sensasiyanı davam etdirir – YENİLƏNİB +VİDEO
22 İyun 04:11
DÇ-2026

DÇ-2026: Kabo-Verde mundialda sensasiyanı davam etdirir – YENİLƏNİB +VİDEO

Ada təmsilçisi Uruqvaydan xal almağı bacarıb
DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır
22 İyun 23:03
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “AT&T Stadium”da keçirilib