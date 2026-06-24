ABŞ DÇ-2026-da İran komandası üçün məhdudiyyətləri yumşaldıb

ABŞ hakimiyyəti DÇ-2026 zamanı İran milli komandası üçün tətbiq olunan bəzi məhdudiyyətləri yumşaldıb.
İdman.Biz-in NBC-yə istinadən verdiyi məlumata görə, ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Departamenti İran komandasının oyundan iki gün əvvəl ölkəyə daxil olmasına icazə verib.
Yeni qaydalar 26 iyunda Misirlə keçiriləcək qrup mərhələsinin son oyunundan əvvəl qüvvəyə minəcək. Əvvəllər İran futbolçularına oyunlardan yalnız bir gün əvvəl ABŞ-a daxil olmağa icazə verilirdi.
Mənbənin məlumatına görə, İran Futbol Federasiyası əvvəlki məhdudiyyətlərin komandanın oyunlara hazırlığına mənfi təsir göstərdiyinə inanaraq FİFA-ya etiraz etmək niyyətində idi.
Lakin əsas tələblərdən biri dəyişməz olaraq qalıb. Oyundan sonra İran nümayəndə heyətindən hələ də dərhal ABŞ-ı tərk etməsi tələb olunur. Milli komandanın məşqçilər heyəti əvvəllər bu prosedurun oyunçuların oyunlardan sonra tam sağalmasına mane olduğunu bildirmişdi.
Xatırladaq ki, Vaşinqton və Tehran arasında gərginlik səbəbindən İran milli komandası Dünya Kuboku zamanı Meksikada yerləşir və yalnız oyunlar üçün ABŞ-a səfər edir.
İki turdan sonra komandanın iki xalı var və onlar Yeni Zelandiya (2:2) və Belçika (1:1) ilə heç-heçə ediblər. Onların pley-offa vəsiqələri son turda Misirlə oyunda müəyyənləşəcək.