Zədəli Kone Kanadanın oyununa əlil arabasında gəlib - VİDEO

Kanadalı yarımmüdafiəçi İsmael Kone 2026-cı il dünya çempionatında İsveçrə ilə milli komandasının oyununa gəlib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, oyunçu qrup mərhələsinin həlledici matçında komanda yoldaşlarını dəstəkləmək üçün Vankuverdəki “BC Place” stadionuna gəlib.
Oyundan əvvəl Kone kanadalı azarkeşlər qarşısında əlil arabasında və qoltuqağacı ilə meydana çıxıb və ayaq üstə alqışlanıb.
Yarımmüdafiəçi Qətərə qarşı əvvəlki matçda ciddi zədə almışdı. İkinci hissədə rəqib müdafiəçinin qayda pozuntusundan sonra ona ikiqat ayağının sınığı diaqnozu qoyulub.
Ciddi zədə və uzun sağalma dövrünə baxmayaraq, oyunçu turnirin ən vacib oyunlarından birində Kanada komandasını şəxsən dəstəkləmək qərarına gəlib.
Kanada hazırda B qrupunun son oyununda İsveçrə ilə qarşılaşır. Hər iki komanda birinci yer və dünya çempionatı pley-off mərhələsinə vəsiqə uğrunda mübarizə aparır.