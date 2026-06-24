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Tomas Tuxel: “Heç kim hər oyunda 4 qol vuraraq çempion olmayıb”

DÇ-2026
Xəbərlər
24 İyun 2026 22:45
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Tomas Tuxel: “Heç kim hər oyunda 4 qol vuraraq çempion olmayıb”

İngiltərə millisinin baş məşqçisi Tomas Tuxel 2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsinin ikinci turunda Qana ilə qolsuz heç-heçədən sonra azarkeşlərə müraciət edib.

İdman.Biz bildirir ki, alman məşqçi azarkeşləri Bostonda xal itkisinə görə təlaşa düşməməyə çağırıb və komandanın yüksək təşkilatlanmış rəqiblə qarşılaşdığını vurğulayıb.

“Bu, reallıqdır. Qarşıda uzun bir yol var və heç kim hər oyunda dörd qol vurub düşünmədən irəli atılaraq dünya çempionu olmayıb. Biz həmişə hücum etmək istəyirik və buna bütün gücümüzü sərf etmək bizim məsuliyyətimizdir. Dəfələrlə cəhd etdik, amma bəzən çətin olur, ona görə də neqativliyə təslim olmağa ehtiyac yoxdur. Bilirəm ki, izləmək çətindir. Bəlkə də ehtiyat oyunçular skamyasından oyunu məşqçi kimi fərqli görürəm, amma tanqo üçün iki nəfər lazımdır”, - deyə Tuxel bildirib.

İdman.Biz
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