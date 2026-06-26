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UFC döyüşçülərinin rəsmi çəkiölçmə mərasimi keçirilib - VİDEO

MMA
Xəbərlər
26 İyun 2026 09:52
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UFC döyüşçülərinin rəsmi çəkiölçmə mərasimi keçirilib

27 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək “UFC Fight Night Baku” tədbirindən öncə idmançıların rəsmi çəkiölçmə mərasimi keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, təntənəli çəkiölçmə və üz-üzə gəlmələr bu gün saat 17:00-da Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq.

Giriş sərbəstdir.

Çəkiölçmə mərasiminin nəticələrini təqdim edirik:

İlkin tədbir:

77,3 kq Tahir Abdullayev - Cefferson Nasimento 77,6 kq

Bekzat Almaxan - Jan Matsumoto 59,2 kq

77,3 kq Daniil Donçenko - Teodor Berggen 77,6 kq

66,2 kq Kaan Ofli - Xavyer Reyes

84,4 kq Nursulton Ruziboev - Andrey Pulyaev

93,4 kq Abdul Rahman Yahyaev - Culius Volker 93,0 kq

77,3 kq Fərman Həsənov - Erik Nolan 77,3 kq

Əsas tədbir:

84,1 kq Abus Maqomedov - Miçal Olekseyuk 84,4 kq

84,4 kq İkram Aliskerov - Brunno Ferreyra 83,9 kq

57,2 kq Asu Almabayev - Çarlz Conson 56,7 kq

70,8 kq Nazim Sadıxov - Mateus Kamilo 70,8 kq

84.1 kq Şarabutdin Maqomedov - Miçel Pereyra 84,1 kq

70.76 kq Rafael Fiziyev - Manuel Torres 70,76 kq

“UFC Fight Night Baku” turniri iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq. Gecənin əsas döyüşündə Azərbaycan təmsilçisi Rafael Fiziyev yüngül çəkidə meksikalı Manuel Torreslə qarşılaşacaq.

Azərbaycanlı Nazim Sadıxov braziliyalı Mateus Kamilo ilə, ABŞ təmsilçisi Erik Nolanla, Tahir Abdullayev Braziliyalı Ceferson Nasimento ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

İdman.Biz
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