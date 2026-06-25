25 İyun 2026
AZ

Eddi Hern Dana Uaytla barışmaq istəmədiyini bildirib

MMA
Xəbərlər
25 İyun 2026 07:15
101
Eddi Hern Dana Uaytla barışmaq istəmədiyini bildirib

“Matchroom Boxing”in rəhbəri Eddi Hern, Turki Əl-Şeyxin promouterlər arasında barışıq çağırışlarına baxmayaraq, UFC prezidenti Dana Uaytla olan düşmənçiliyinə son qoymağa hazır olmadığını söyləyib.

İdman.Biz bildirir ki, Hern bundan həzz aldığını deyib.

“Turkiyə idman üçün etdiyi işlərə görə çox hörmət edirəm və o, həmişə mənə - həm mənə, həm də döyüşçülərimizə - çox yaxşı davranıb. Sizə başqa bir şey deyim: onun əmri altında işləyən çoxlu əsgər və leytenantları olsa da, mən onun üçün işləməyə başlayandan bəri heç vaxt mənimlə olan sözünü pozmayıb və bu, çox şeyə dəyər.

Düzünü desəm, Dana Uaytla olan bu “müharibəmdən2 həqiqətən zövq alıram və Frank Uorrenlə dostlaşdığımdan ondan ötrü darıxmışam. Axı, mən 15 il Uorren ilə döyüşmüşəm. İndi mənimlə Dana arasında baş verənlərə baxın - altı ay keçib? Mən bunu 15 il Frank Uorrenlə etmişəm. Və sizə bunu deyim: Dana Uayt boksda “müharibə”yə gəldikdə Frank Uorrenın tayı ola bilməz. Frank hər hərəkəti, hər döyüşçünü, istifadə edilə biləcək hər hiyləni bilir. Ona görə də mən bundan həqiqətən zövq alıram.

Məndən soruşsanız, mən heç sülh istəmirəm. Mən müharibə istəyirəm, amma yaxşı mənada. Məndə var Dana Uayta qarşı heç bir şəxsi münasibətim yoxdur. Sadəcə bundan çox zövq alıram və bu, mənim üçün əladır: küçədə gəzirəm və kimsə maşından düşüb qışqırır: “Dananı əzişdir!” Əgər o, məni tərifləməsəydi, haqqımda danışmasaydı, tanınmazdım. Mən də bunun üçün yaşayıram.

Amma mən həm də Turki Əl-Şeyxə hörmət edirəm. Əgər o desə ki, “bax, bizim belə bir ideyamız var, bunu sınamaq istəyirik” və əgər bu, mənim, döyüşçülərimin və şirkətimin üçün faydalıdırsa, bəlkə də planları bir az dəyişərik. Amma hazırda çox şey AJ [Entoni Coşua] ilə [Tayson] Fyuri döyüşü ilə bağlıdır: müqavilə şərtlərinə görə Turkinin etmək istədiyi şeylərin çoxu sadəcə mümkün deyil. Buna görə də müqaviləni yenidən müzakirə etməli və danışıqlara qayıtmalı olacağıq. Mən buna da açığım. Mən həmişə Turki ilə oturub onunla iş görməyə hazıram. Amma mən qırğını sevirəm, o da. Sülh söhbətlərinə aldanmayın - o da qırğını sevir”, - deyə MMA Junkie Hearnın sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UFC döyüşçüləri Bakıda azarkeşlərin qarşısına çıxdılar
24 İyun 19:40
MMA

UFC döyüşçüləri Bakıda azarkeşlərin qarşısına çıxdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“UFC Fight Night: Fiziev vs Torres” turniri iyunun 27-də Bakıdakı Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək
Rafael Fiziev: “Beş raundlu döyüş mənim üstünlüyümdür”
24 İyun 15:57
MMA

Rafael Fiziev: “Beş raundlu döyüş mənim üstünlüyümdür”

Döyüşçü emosional açıqlaması ilə diqqət çəkib
Nazim Sadıxov: “Rəqibimin zəif və üstün cəhətlərini təhlil etmişəm”
24 İyun 15:30
MMA

Nazim Sadıxov: “Rəqibimin zəif və üstün cəhətlərini təhlil etmişəm”

UFC təmsilçisi üçün əsas hədəfin bonus deyil, qələbə və uğurlu çıxış olduğunu vurğulayıb.
Şarabutdin Maqomedov: “Mişel Pereyranın ən yaxşı döyüşünü nümayiş etdirməsini istəyirəm”
24 İyun 15:02
MMA

Şarabutdin Maqomedov: “Mişel Pereyranın ən yaxşı döyüşünü nümayiş etdirməsini istəyirəm”

UFC idmançısı bütün diqqətini qarşıdakı görüşə yönəltdiyini vurğulayıb
Mişel Pereyra: “Şarabutdin Maqomedovu bəyənmirəm”
24 İyun 14:43
MMA

Mişel Pereyra: “Şarabutdin Maqomedovu bəyənmirəm”

UFC döyüşçüsü qarşılaşmaya yüksək motivasiya ilə çıxacağını açıqlayıb
Tahir Abdullayev: “Əsas məqsədim UFC-yə vəsiqə qazanmaq idi”
24 İyun 14:28
MMA

Tahir Abdullayev: “Əsas məqsədim UFC-yə vəsiqə qazanmaq idi”

Azərbaycan döyüşçüsü UFC-yə gedən yolundan da danışıb

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır
22 İyun 23:03
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “AT&T Stadium”da keçirilib
DÇ-2026: Fransa İraqı darmadağın edərək pley-offa yüksəlir
23 İyun 04:51
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa İraqı darmadağın edərək pley-offa yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun Filadelfiya şəhərindəki “Lincoln Financial Field” stadionunda keçirilib