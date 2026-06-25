Eddi Hern Dana Uaytla barışmaq istəmədiyini bildirib

“Matchroom Boxing”in rəhbəri Eddi Hern, Turki Əl-Şeyxin promouterlər arasında barışıq çağırışlarına baxmayaraq, UFC prezidenti Dana Uaytla olan düşmənçiliyinə son qoymağa hazır olmadığını söyləyib.
İdman.Biz bildirir ki, Hern bundan həzz aldığını deyib.
“Turkiyə idman üçün etdiyi işlərə görə çox hörmət edirəm və o, həmişə mənə - həm mənə, həm də döyüşçülərimizə - çox yaxşı davranıb. Sizə başqa bir şey deyim: onun əmri altında işləyən çoxlu əsgər və leytenantları olsa da, mən onun üçün işləməyə başlayandan bəri heç vaxt mənimlə olan sözünü pozmayıb və bu, çox şeyə dəyər.
Düzünü desəm, Dana Uaytla olan bu “müharibəmdən2 həqiqətən zövq alıram və Frank Uorrenlə dostlaşdığımdan ondan ötrü darıxmışam. Axı, mən 15 il Uorren ilə döyüşmüşəm. İndi mənimlə Dana arasında baş verənlərə baxın - altı ay keçib? Mən bunu 15 il Frank Uorrenlə etmişəm. Və sizə bunu deyim: Dana Uayt boksda “müharibə”yə gəldikdə Frank Uorrenın tayı ola bilməz. Frank hər hərəkəti, hər döyüşçünü, istifadə edilə biləcək hər hiyləni bilir. Ona görə də mən bundan həqiqətən zövq alıram.
Məndən soruşsanız, mən heç sülh istəmirəm. Mən müharibə istəyirəm, amma yaxşı mənada. Məndə var Dana Uayta qarşı heç bir şəxsi münasibətim yoxdur. Sadəcə bundan çox zövq alıram və bu, mənim üçün əladır: küçədə gəzirəm və kimsə maşından düşüb qışqırır: “Dananı əzişdir!” Əgər o, məni tərifləməsəydi, haqqımda danışmasaydı, tanınmazdım. Mən də bunun üçün yaşayıram.
Amma mən həm də Turki Əl-Şeyxə hörmət edirəm. Əgər o desə ki, “bax, bizim belə bir ideyamız var, bunu sınamaq istəyirik” və əgər bu, mənim, döyüşçülərimin və şirkətimin üçün faydalıdırsa, bəlkə də planları bir az dəyişərik. Amma hazırda çox şey AJ [Entoni Coşua] ilə [Tayson] Fyuri döyüşü ilə bağlıdır: müqavilə şərtlərinə görə Turkinin etmək istədiyi şeylərin çoxu sadəcə mümkün deyil. Buna görə də müqaviləni yenidən müzakirə etməli və danışıqlara qayıtmalı olacağıq. Mən buna da açığım. Mən həmişə Turki ilə oturub onunla iş görməyə hazıram. Amma mən qırğını sevirəm, o da. Sülh söhbətlərinə aldanmayın - o da qırğını sevir”, - deyə MMA Junkie Hearnın sözlərini sitat gətirir.